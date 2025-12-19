Українка у топ-30 жіночого спринту Кубка IBU у Ленцергайде: всі результати

У швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт на 7,5 км у рамках Кубка IBU. Українські біатлоністки змогли проявити себе, але до залікової зони пробилася лише одна спортсменка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Україну в цій дисципліні представляли чотири спортсменки. Найкращий показник продемонструвала Валерія Дмитренко.
Навіть за умови однієї помилки на першому вогневому рубежі, українка зуміла втримати темп і фінішувала 26-ю. Її відставання від лідерки гонки склало 1:50.5 хвилини.
Інші представниці синьо-жовтої команди не змогли кваліфікуватися до гонки переслідування, посівши місця за межами першої шістдесятки:
Переможницею спринту стала француженка Софі Шово, яка продемонструвала ідеальну стрільбу.
Друге місце також посіла представниця Франції Волдія Ґальмас Полен, а трійку призерок замкнула італійка Мікейла Каррара.
Нагадаємо, що раніше в Ленцергайде українська команда виступила у двох естафетах. У класичному міксті українська четвірка посіла 10-те місце, а в одиночній змішаній естафеті дует Пономаренка та Кривонос фінішував на 16-й позиції.
26. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0) + 1:50.5
63. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +3:44.5
66. Надія Бєлкіна (Україна, 1+2) +3:56.8
69. Ірина Тарасюк (Україна, 1+0) +4:00.9
Програма швейцарського етапу продовжується чоловічим спринтом. Старт чоловічих змагань запланований на п'ятницю, 19 грудня, о 15:10 за київським часом.
