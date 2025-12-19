Украинка в топ-30 женского спринта Кубка IBU в Ленцерхайде: все результаты

В швейцарском Ленцергайде состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках Кубка IBU. Украинские биатлонистки смогли проявить себя, но в зачетную зону пробилась лишь одна спортсменка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Украину в этой дисциплине представляли четыре спортсменки. Лучший показатель продемонстрировала Валерия Дмитренко.
Даже при условии одной ошибки на первом огневом рубеже, украинка сумела удержать темп и финишировала 26-й. Ее отставание от лидера гонки составило 1:50.5 минуты.
Другие представительницы сине-желтой команды не смогли квалифицироваться в гонку преследования, заняв места за пределами первой шестидесятки:
Победительницей спринта стала француженка Софи Шово, которая продемонстрировала идеальную стрельбу.
Второе место также заняла представительница Франции Волдия Гальмас Полен, а тройку призеров замкнула итальянка Микейла Каррара.
Напомним, что ранее в Ленцерхайде украинская команда выступила в двух эстафетах. В классическом миксте украинская четверка заняла 10-е место, а в одиночной смешанной эстафете дуэт Пономаренко и Кривонос финишировал на 16-й позиции.
26. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0) + 1:50.5
63. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +3:44.5
66. Надежда Белкина (Украина, 1+2) +3:56.8
69. Ирина Тарасюк (Украина, 1+0) +4:00.9
Программа швейцарского этапа продолжается мужским спринтом. Старт мужских соревнований запланирован на пятницу, 19 декабря, в 15:10 по киевскому времени.
