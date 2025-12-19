RU

Украинка в топ-30 женского спринта Кубка IBU в Ленцерхайде: все результаты

Украинка в топ-30 женского спринта Кубка IBU в Ленцерхайде (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В швейцарском Ленцергайде состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках Кубка IBU. Украинские биатлонистки смогли проявить себя, но в зачетную зону пробилась лишь одна спортсменка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Выступление украинских биатлонисток в спринте

Украину в этой дисциплине представляли четыре спортсменки. Лучший показатель продемонстрировала Валерия Дмитренко.

Даже при условии одной ошибки на первом огневом рубеже, украинка сумела удержать темп и финишировала 26-й. Ее отставание от лидера гонки составило 1:50.5 минуты.

Другие представительницы сине-желтой команды не смогли квалифицироваться в гонку преследования, заняв места за пределами первой шестидесятки:

  • Анна Кривонос с двумя промахами стала 63-й;
  • Надежда Белкина, допустив три промаха, завершила гонку на 66-й позиции;
  • Ирина Тарасюк с одним кругом штрафа заняла 69-ю строчку.

Доминирование Франции и предварительные результаты

Победительницей спринта стала француженка Софи Шово, которая продемонстрировала идеальную стрельбу.

Второе место также заняла представительница Франции Волдия Гальмас Полен, а тройку призеров замкнула итальянка Микейла Каррара.

Напомним, что ранее в Ленцерхайде украинская команда выступила в двух эстафетах. В классическом миксте украинская четверка заняла 10-е место, а в одиночной смешанной эстафете дуэт Пономаренко и Кривонос финишировал на 16-й позиции.

Результаты биатлонисток в спринте (женщины, 7,5 км):

  1. Софи Шово (Франция, 0+0) 21:24.8
  2. Волдия Гальмас Полен (Франция, 0+1) +22.2
  3. Микейла Каррара (Италия, 0+1) +26.1
  4. Жилонн Гигонна (Франция, 1+1) +38.3
  5. Иоганна Скоттгейм (Швеция, 1+1) +42.6
  6. Эмма Нильсон (Швеция, 0+0) +44.9

...

26. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0) + 1:50.5

63. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +3:44.5

66. Надежда Белкина (Украина, 1+2) +3:56.8

69. Ирина Тарасюк (Украина, 1+0) +4:00.9

Расписание следующих гонок

Программа швейцарского этапа продолжается мужским спринтом. Старт мужских соревнований запланирован на пятницу, 19 декабря, в 15:10 по киевскому времени.

Ранее мы представили полное расписание гонок и трансляций этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

