Українка створила неймовірний камбек на старті престижного турніру у Франції

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно подолала перший раунд основної сітки турніру серії WTA 250, що проходить у французькому Руані. У напруженому трисетовому поєдинку українка здобула вольову звитягу.
Для Олександри Олійникової виступ у Франції став першим індивідуальним стартом після успішного дебюту за національну команду.
Нагадаємо, нещодавно вона допомогла збірній України розгромити Польщу (4:0) у межах Кубка Біллі Джин Кінг, що дозволило "синьо-жовтим" пробитися до фінальної частини престижних змагань.
У Руані жереб звів українку з австрійкою Ліллі Таггер. Раніше тенісистки ніколи не зустрічалися на професійному корті, тож матч став першою очною дуеллю в їхній кар'єрі.
Початок зустрічі залишився за Олійниковою, яка впевнено забрала першу партію з рахунком 6:3.
Проте вже у другому сеті 18-річна представниця Австрії перехопила ініціативу. Попри спроби українки відігратися, Таггер зуміла вирівняти становище за сетами.
Вирішальний відрізок гри став справжнім випробуванням на витривалість.
Олександра опинилася у критичній ситуації, поступаючись у третій партії з рахунком 1:4.
Проте українська тенісистка продемонструвала характер: вона виграла п'ять геймів поспіль, завершивши матч на свою користь після двох годин боротьби.
Статистика матчу свідчить про високу ефективність українки, яка реалізувала 86% перших подач.
Окрім цього, Олександра продемонструвала відмінну реалізацію брейк-поінтів, вигравши шість із восьми можливостей на подачі суперниці.
Загалом напружене протистояння на корті тривало 2 години і 9 хвилин.
Завдяки цьому успіху Олійникова вдруге за поточний сезон вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA.
Наступною суперницею Олександри стане представниця Угорщини Анна Бондар, яка наразі посідає 65-те місце у світовому рейтингу.
Варто зазначити, що боротьбу на турнірі в Руані продовжують ще дві українки.
Вероніка Подрез у другому колі зустрінеться з італійкою Елізабеттою Коччаретто, а Марта Костюк змагатиметься за вихід у чвертьфінал з американкою Кеті Макнеллі.
