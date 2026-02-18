Українка пішла на шалений ризик на Олімпіаді: чим закінчився надскладний стрибок

Дебют українських фристайлісток на головному старті чотириріччя

Першою дисципліною для представників України на Олімпіаді стала жіноча акробатика. Національну команду представляли чотири спортсменки: Ангеліна Брикіна, Оксана Яцюк, Діана Яблонська та Неллі Попович.

Для кожної з них цей старт став дебютним у кар'єрі на рівні Олімпійських ігор.

Найбільш титулована учасниця складу - Брикіна, яка раніше здобувала "срібло" світової першості 2025 року в командних змаганнях.

Регламент відбору передбачав два етапи. Після першої спроби шість найкращих учасниць отримували пряму перепустку до фіналу.

Інші фристайлістки мали другий шанс, де за результатами найкращого з двох стрибків визначалася ще одна шістка фіналісток.

Боротьба за фінал: 0.18 бала вирішили долю Брикіної

У першому раунді кваліфікації Ангеліна Брикіна виконала надскладний стрибок - сальто назад із трьома гвинтами (бек-фул-фул-фул).

Попри помилку при приземленні, висока складність дозволила їй отримати 79.84 бала та посісти 13-те місце.

Вирішальним став другий раунд, де Брикіна пішла на ва-банк, замовивши стрибок із коефіцієнтом 4.960 - потрійне сальто з чотирма гвинтами.

Проте за другу спробу вона отримала 75.50 бала, що не дозволило покращити загальний доробок.

У підсумку українка посіла перше непрохідне місце, програвши конкурентці в боротьбі за фінал лише 0.18 бала.

Результати української команди та плани на майбутнє

Інші представниці "синьо-жовтих" також продемонстрували прогрес під час змагань.

Неллі Попович суттєво покращила свій результат у другій спробі, додавши 20 балів порівняно з першим стрибком.

Усі чотири українки завершили кваліфікацію в першій двадцятці:

13 місце - Ангеліна Брикіна (79.84 бала)

18 місце - Діана Яблонська (69.89 бала)

19 місце - Неллі Попович (64.22 бала)

20 місце - Оксана Яцюк (62.68 бала)

Наступний вихід українських акробатів на олімпійський схил відбудеться у четвер, 19 лютого.

У чоловічій кваліфікації змагатимуться Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.

Початок виступів заплановано на 12:00 за київським часом.