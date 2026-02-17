ua en ru
Найгірший результат за 28 років: збірна України провалилася у чоловічій естафеті

Вівторок 17 лютого 2026 19:01
Віталій Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)
Автор: Катерина Урсатій

Українська чоловіча команда з біатлону продемонструвала критично низький результат в естафеті на Олімпіаді-2026. Фінішувавши на 16-й позиції, "синьо-жовті" показали найгіршу стрільбу та хід за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте також: Історія з "шоломом пам'яті" Гераскевича отримала продовження, попри рішення МОК

Історичне падіння: гірше було лише у минулому столітті

Виступ української четвірки в естафетній гонці на Іграх-2026 став справжнім ударом по репутації команди.

З 12 хибами та двома штрафними колами українці посіли лише 16-те місце у підсумковому протоколі.

Це найнижчий показник національної збірної з 1998 року, коли в японському Нагано команда опинилася на 18-му рядку.

Протягом останніх 24 років українські біатлоністи стабільно трималися у топ-10 олімпійських естафет, а піком успіху залишалося сьоме місце (2002, 2006, 2010 роки). Тепер цю серію перервано.

Перебіг гонки: від надії до катастрофи на вогневих рубежах

Естафета розпочалася для України досить оптимістично. Дмитро Підручний, попри технічну проблему з патроном на першому рубежі, зумів стабілізувати ситуацію.

Завдяки високій швидкості стрільби на другому етапі він передав естафету шостим, відстаючи від лідера лише на 19.5 секунд.

Однак надалі ситуація почала погіршуватися:

  • Богдан Борковський: використав три додаткові патрони на "лежці" та втратив темп, передавши естафету 14-м.
  • Віталій Мандзин: став світлою плямою в гонці, продемонструвавши якісну стрільбу. Йому вдалося підняти команду з 14-го на 6-те місце.
  • Тарас Лесюк: не втримав позиції на заключному етапі. Після невдалої останньої стрільби він пішов на два кола штрафу, що відкинуло Україну на підсумкову 16-ту сходинку з відставанням понад 5 хвилин від переможців.

Золоті нагороди вперше у своїй історії в цій дисципліні завоювала збірна Франції, яка в напруженій боротьбі випередила норвежців.

Календар наступних стартів в Антхольці

Олімпійська програма біатлону триває. Вже завтра, 18 лютого, на трасу вийдуть жінки для участі в естафеті. Початок змагань заплановано на 15:45 за київським часом.

Чоловіки ж завершать свої виступи 20 лютого гонкою з масовим стартом. Україну в цій дисципліні представлятимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Старт відбудеться о 15:15.

Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.

Биатлон Збірна України
