Украинка пошла на безумный риск на Олимпиаде: чем закончился сверхсложный прыжок

Сборная Украины по фристайлу начала выступления на зимних Играх-2026. В женской лыжной акробатике четыре украинки соревновались за выход в финал, продемонстрировав сложные прыжки, но остановились в шаге от цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Первой дисциплиной для представителей Украины на Олимпиаде стала женская акробатика. Национальную команду представляли четыре спортсменки: Ангелина Брыкина, Оксана Яцюк, Диана Яблонская и Нелли Попович.
Для каждой из них этот старт стал дебютным в карьере на уровне Олимпийских игр.
Наиболее титулованная участница состава - Брыкина, которая ранее добывала "серебро" мирового первенства 2025 года в командных соревнованиях.
Регламент отбора предусматривал два этапа. После первой попытки шесть лучших участниц получали прямой пропуск в финал.
Остальные фристайлистки имели второй шанс, где по результатам лучшего из двух прыжков определялась еще одна шестерка финалисток.
В первом раунде квалификации Ангелина Брыкина выполнила сложнейший прыжок - сальто назад с тремя винтами (бэк-фул-фул-фул).
Несмотря на ошибку при приземлении, высокая сложность позволила ей получить 79.84 балла и занять 13-е место.
Решающим стал второй раунд, где Брыкина пошла на ва-банк, заказав прыжок с коэффициентом 4.960 - тройное сальто с четырьмя винтами.
Однако за вторую попытку она получила 75.50 балла, что не позволило улучшить общий задел.
В итоге украинка заняла первое непроходное место, проиграв конкурентке в борьбе за финал лишь 0.18 балла.
Другие представительницы "сине-желтых" также продемонстрировали прогресс во время соревнований.
Нелли Попович существенно улучшила свой результат во второй попытке, добавив 20 баллов по сравнению с первым прыжком.
Все четыре украинки завершили квалификацию в первой двадцатке:
Следующий выход украинских акробатов на олимпийский склон состоится в четверг, 19 февраля.
В мужской квалификации будут соревноваться Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.
Начало выступлений запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.