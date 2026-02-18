RU

Украинка пошла на безумный риск на Олимпиаде: чем закончился сверхсложный прыжок

Диана Яблонская (фото: НОК)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по фристайлу начала выступления на зимних Играх-2026. В женской лыжной акробатике четыре украинки соревновались за выход в финал, продемонстрировав сложные прыжки, но остановились в шаге от цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте: Худший результат за 28 лет: сборная Украины провалила мужскую эстафету

Дебют украинских фристайлисток на главном старте четырехлетия

Первой дисциплиной для представителей Украины на Олимпиаде стала женская акробатика. Национальную команду представляли четыре спортсменки: Ангелина Брыкина, Оксана Яцюк, Диана Яблонская и Нелли Попович.

Для каждой из них этот старт стал дебютным в карьере на уровне Олимпийских игр.

Наиболее титулованная участница состава - Брыкина, которая ранее добывала "серебро" мирового первенства 2025 года в командных соревнованиях.

Регламент отбора предусматривал два этапа. После первой попытки шесть лучших участниц получали прямой пропуск в финал.

Остальные фристайлистки имели второй шанс, где по результатам лучшего из двух прыжков определялась еще одна шестерка финалисток.

Борьба за финал: 0.18 балла решили судьбу Брыкиной

В первом раунде квалификации Ангелина Брыкина выполнила сложнейший прыжок - сальто назад с тремя винтами (бэк-фул-фул-фул).

Несмотря на ошибку при приземлении, высокая сложность позволила ей получить 79.84 балла и занять 13-е место.

Решающим стал второй раунд, где Брыкина пошла на ва-банк, заказав прыжок с коэффициентом 4.960 - тройное сальто с четырьмя винтами.

Однако за вторую попытку она получила 75.50 балла, что не позволило улучшить общий задел.

В итоге украинка заняла первое непроходное место, проиграв конкурентке в борьбе за финал лишь 0.18 балла.

Результаты украинской команды и планы на будущее

Другие представительницы "сине-желтых" также продемонстрировали прогресс во время соревнований.

Нелли Попович существенно улучшила свой результат во второй попытке, добавив 20 баллов по сравнению с первым прыжком.

Все четыре украинки завершили квалификацию в первой двадцатке:

  • 13 место - Ангелина Брыкина (79.84 балла)
  • 18 место - Диана Яблонская (69.89 балла)
  • 19 место - Нелли Попович (64.22 балла)
  • 20 место - Оксана Яцюк (62.68 балла)

Следующий выход украинских акробатов на олимпийский склон состоится в четверг, 19 февраля.

В мужской квалификации будут соревноваться Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.

Начало выступлений запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Сборная Украины