Українка, яка підкорила Голлівуд, втратила брата на війні: "Пішов добровольцем"

Українська акторка Оксана Лада, відома американському глядачеві роллю Ірини Пельциної у культовому серіалі "Клан Сопрано", вперше розповіла про особисту втрату через війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.
Про початок повномасштабного вторгнення Росії Оксана дізналася зі стрічки американських новин.
Одразу зателефонувала рідним - мамі та сестрі. У слухавці почула страшне: ракети летять і на Івано-Франківськ.
Акторка зізнається, що пережила шок і безсилля, але вирішила діяти.
У перші ж дні війни вона виходила на мітинги в Нью-Йорку, давала інтерв’ю американським медіа, долучалася до гуманітарних ініціатив та допомагала збирати кошти для України.
Згодом війна торкнулася її родини безпосередньо.
"Мій двоюрідний брат ще в 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення - знову призвався. У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку…", - шокувала Лада.
"У двоюрідної сестри чоловік теж військовий. І теж із 2014 року. Був розвідником. Під час повномасштабної війни двічі зазнав поранень, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала. Там така історія кохання", - розповіла знаменитість.
Вона зізнається, що втрату переживає болісно, але водночас відчуває гордість за свого родича, який із перших днів війни став на захист України.
Оксана Лада (справжнє прізвище - Бабій) народилася 3 березня 1976 року в Івано-Франківську.
Освіту здобувала в Івано-Франківському університеті нафти і газу, де вивчала економіку та інженерію. Паралельно працювала в модельному бізнесі.
Згодом переїхала до США, де продовжила навчання акторської майстерності у W.H. Studios.
Перші професійні успіхи акторки були пов’язані з театром: у 1995 році вона отримала номінацію на престижну премію Drama Desk за роль у виставі "Трійця".
Пізніше Лада почала активно зніматися у кіно та телевізійних проєктах, спершу виконуючи епізодичні ролі. Справжній прорив стався після участі в "Клані Сопрано".
У подальшій кар’єрі акторка з’являлася в популярних серіалах, зокрема в проєкті Netflix "Помаранчевий - хіт сезону", детективному шоу CBS "Нью-Йорк 22", комедії "До смерті гарна" та інших телевізійних роботах.
