Українка, яка підкорила Голлівуд, втратила брата на війні: "Пішов добровольцем"

Оксана Лада втратила брата на війні

Про початок повномасштабного вторгнення Росії Оксана дізналася зі стрічки американських новин.

Одразу зателефонувала рідним - мамі та сестрі. У слухавці почула страшне: ракети летять і на Івано-Франківськ.

Акторка зізнається, що пережила шок і безсилля, але вирішила діяти.

У перші ж дні війни вона виходила на мітинги в Нью-Йорку, давала інтерв’ю американським медіа, долучалася до гуманітарних ініціатив та допомагала збирати кошти для України.

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Згодом війна торкнулася її родини безпосередньо.

"Мій двоюрідний брат ще в 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення - знову призвався. У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку…", - шокувала Лада.

"У двоюрідної сестри чоловік теж військовий. І теж із 2014 року. Був розвідником. Під час повномасштабної війни двічі зазнав поранень, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала. Там така історія кохання", - розповіла знаменитість.

Вона зізнається, що втрату переживає болісно, але водночас відчуває гордість за свого родича, який із перших днів війни став на захист України.

Коротка біографія Оксани Лади

Оксана Лада (справжнє прізвище - Бабій) народилася 3 березня 1976 року в Івано-Франківську.

Освіту здобувала в Івано-Франківському університеті нафти і газу, де вивчала економіку та інженерію. Паралельно працювала в модельному бізнесі.

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Згодом переїхала до США, де продовжила навчання акторської майстерності у W.H. Studios.

Перші професійні успіхи акторки були пов’язані з театром: у 1995 році вона отримала номінацію на престижну премію Drama Desk за роль у виставі "Трійця".

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Пізніше Лада почала активно зніматися у кіно та телевізійних проєктах, спершу виконуючи епізодичні ролі. Справжній прорив стався після участі в "Клані Сопрано".

Кадр з серіалу "Клан Сопрано"

У подальшій кар’єрі акторка з’являлася в популярних серіалах, зокрема в проєкті Netflix "Помаранчевий - хіт сезону", детективному шоу CBS "Нью-Йорк 22", комедії "До смерті гарна" та інших телевізійних роботах.