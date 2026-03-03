Білий в "чорному" техносвіті. ODYSSAY намолив солд-аут у Києві і розкрив секрет білого образу

Повний Палац спорту, тисячі людей у залі та масштабна симфонічна електроніка - ODYSSAY презентував у Києві програму ODA Symphony і зібрав солд-аут, який ще кілька років тому здавався для нього лише візуалізацією перед сном.

РБК-Україна поспілкувалося з українським електронним артистом одразу після концерту, де він відверто розповів про шлях до великої сцени, народження свого білого образу та наступні амбітні цілі.

Головне:

ODYSSAY зібрав повний зал із програмою ODA Symphony, хоча сам не був упевнений, що квитки розкуплять повністю.

Три місяці артист засинав із візуалізацією повного залу, але до останнього не знав, чи це стане реальністю.

Фірмовий білий сценічний стиль ODYSSAY народився як протест проти "чорного" техно-тренду та бажання бути помітним.

Наступний крок - технічний апгрейд і колаборації з топ-зірками, серед яких ARTBAT, KOROLOVA та інші

"Я не був впевнений, що збереться стільки людей"

Артист зізнається: навіть після концерту йому складно усвідомити масштаб події.

"Емоції такі, я поки що не можу усвідомити те, що відбулося. Я думаю, що мені треба якийсь час, щоб це переварити", - сказав музикант.

Попри мрію про повний зал, впевненості в солд-ауті не було.

"Ні. Але дуже хотів. Я три місяці засипав з картинкою перед очима. Що я стою і повний зал. Я не знав, як це буде. Просто не знав, як це буде. Не скажу, що я був впевнений, що збереться стільки людей. Але це дуже приємно, що вони прийшли. Що всі ви прийшли. Кайф", - поділився ODYSSAY.

ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)

Як ODYSSAY став "білим" у чорному техносвіті

Сьогодні сценічна естетика артиста - впізнавана. Але спочатку, каже він, усе виглядало зовсім інакше.

"Перші наші виступи у мене не було нічого. Я просто в чорній футболці виступав. Але коли я подивився фото після виступу, я подумав, що це нікуди не годиться", - пригадав виконавець.

Згодом з’явився чорний капелюх, але переломний момент настав пізніше - коли він звернув увагу на загальний дрес-код електронної сцени.

"Коли ти виступаєш на електронних івентах, всі люди приходять в чорному. І я якось звернув увагу, що коли я стою на бекстейджі, то мене ніхто не бачить. Думаю, а якщо я в чорному техносвіті, буду білим", - пояснив артист.

ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)

За його словами, це було не лише стилістичне рішення, а й певний крок назустріч власній філософії звучання.

Про колаборації з топами електронної сцени

Говорячи про можливі фіти, ODYSSAY не став виокремлювати когось одного, але назвав артистів, яких поважає.

"У нас є супер-топ артисти, які зараз виступають по всьому світу. Це ARTBAT, KOROLOVA, Міс Монік, Eight Kays, Woo York (Ву Йорк). Всі ці артисти - це топ величина, яких я дуже поважаю і ціную. Тобто, якби хтось із них погодився зі мною зробити фіт, я би зробив, без питань", - зазначив музикант.

ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)

Наступна ціль після Палацу спорту

Після солд-ауту артист не говорить про паузу - навпаки, планує рухатися далі.

"Наступна ціль - це покращити те, що можна покращити технічно. Придумати ще щось нове і рухатись вперед з тією ж енергією", - наголосив він.

ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)

Хто такий ODYSSAY

ODYSSAY - сценічне ім’я українського електронного артиста Максима Єрмакова, який став відомим завдяки авторському звучанню.

У своїй творчості він поєднує атмосферну електроніку з етнічними елементами та кінематографічною епічністю, працюючи на стику melodic techno і progressive house.

Композиції музиканта вирізняються глибокими басами, заворожливими мелодійними лініями та масштабним саундом.

ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)

Саме це формує його впізнаваний стиль - як під час клубних виступів, так і на великих концертних майданчиках.

Артист активно гастролює країнами Європи. Його виступи відбувалися у знакових клубах і на фестивалях Німеччини, Польщі, Франції та Іспанії.

Після початку повномасштабної війни музикант використовує свої концерти як платформу для підтримки України - під час виступів він долучається до зборів коштів на гуманітарні потреби та допомогу Збройним силам України.