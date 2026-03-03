Білий в "чорному" техносвіті. ODYSSAY намолив солд-аут у Києві і розкрив секрет білого образу
Повний Палац спорту, тисячі людей у залі та масштабна симфонічна електроніка - ODYSSAY презентував у Києві програму ODA Symphony і зібрав солд-аут, який ще кілька років тому здавався для нього лише візуалізацією перед сном.
РБК-Україна поспілкувалося з українським електронним артистом одразу після концерту, де він відверто розповів про шлях до великої сцени, народження свого білого образу та наступні амбітні цілі.
Головне:
-
ODYSSAY зібрав повний зал із програмою ODA Symphony, хоча сам не був упевнений, що квитки розкуплять повністю.
-
Три місяці артист засинав із візуалізацією повного залу, але до останнього не знав, чи це стане реальністю.
-
Фірмовий білий сценічний стиль ODYSSAY народився як протест проти "чорного" техно-тренду та бажання бути помітним.
-
Наступний крок - технічний апгрейд і колаборації з топ-зірками, серед яких ARTBAT, KOROLOVA та інші
"Я не був впевнений, що збереться стільки людей"
Артист зізнається: навіть після концерту йому складно усвідомити масштаб події.
"Емоції такі, я поки що не можу усвідомити те, що відбулося. Я думаю, що мені треба якийсь час, щоб це переварити", - сказав музикант.
Попри мрію про повний зал, впевненості в солд-ауті не було.
"Ні. Але дуже хотів. Я три місяці засипав з картинкою перед очима. Що я стою і повний зал. Я не знав, як це буде. Просто не знав, як це буде. Не скажу, що я був впевнений, що збереться стільки людей. Але це дуже приємно, що вони прийшли. Що всі ви прийшли. Кайф", - поділився ODYSSAY.
ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)
Як ODYSSAY став "білим" у чорному техносвіті
Сьогодні сценічна естетика артиста - впізнавана. Але спочатку, каже він, усе виглядало зовсім інакше.
"Перші наші виступи у мене не було нічого. Я просто в чорній футболці виступав. Але коли я подивився фото після виступу, я подумав, що це нікуди не годиться", - пригадав виконавець.
Згодом з’явився чорний капелюх, але переломний момент настав пізніше - коли він звернув увагу на загальний дрес-код електронної сцени.
"Коли ти виступаєш на електронних івентах, всі люди приходять в чорному. І я якось звернув увагу, що коли я стою на бекстейджі, то мене ніхто не бачить. Думаю, а якщо я в чорному техносвіті, буду білим", - пояснив артист.
ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)
За його словами, це було не лише стилістичне рішення, а й певний крок назустріч власній філософії звучання.
Про колаборації з топами електронної сцени
Говорячи про можливі фіти, ODYSSAY не став виокремлювати когось одного, але назвав артистів, яких поважає.
"У нас є супер-топ артисти, які зараз виступають по всьому світу. Це ARTBAT, KOROLOVA, Міс Монік, Eight Kays, Woo York (Ву Йорк). Всі ці артисти - це топ величина, яких я дуже поважаю і ціную. Тобто, якби хтось із них погодився зі мною зробити фіт, я би зробив, без питань", - зазначив музикант.
ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)
Наступна ціль після Палацу спорту
Після солд-ауту артист не говорить про паузу - навпаки, планує рухатися далі.
"Наступна ціль - це покращити те, що можна покращити технічно. Придумати ще щось нове і рухатись вперед з тією ж енергією", - наголосив він.
ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)
Хто такий ODYSSAY
ODYSSAY - сценічне ім’я українського електронного артиста Максима Єрмакова, який став відомим завдяки авторському звучанню.
У своїй творчості він поєднує атмосферну електроніку з етнічними елементами та кінематографічною епічністю, працюючи на стику melodic techno і progressive house.
Композиції музиканта вирізняються глибокими басами, заворожливими мелодійними лініями та масштабним саундом.
ODYSSAY (фото: Анастасія Степанюк)
Саме це формує його впізнаваний стиль - як під час клубних виступів, так і на великих концертних майданчиках.
Артист активно гастролює країнами Європи. Його виступи відбувалися у знакових клубах і на фестивалях Німеччини, Польщі, Франції та Іспанії.
Після початку повномасштабної війни музикант використовує свої концерти як платформу для підтримки України - під час виступів він долучається до зборів коштів на гуманітарні потреби та допомогу Збройним силам України.
