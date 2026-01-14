В України відібрали олімпійську ліцензію в лижній акробатиці: що стало причиною

Неймовірний прогрес Попович

У Лейк-Плесіді українка Неллі Попович продемонструвала найкращі результати у своїй кар'єрі, двічі потрапивши до топ-20 – 19-те та 17-те місця. Ці виступи дозволили спортсменці суттєво покращити позиції у загальному заліку та випередити кількох конкуренток із Канади й Швейцарії.

За підсумками рейтингу прогрес Попович створював передумови для здобуття Україною максимально можливої – четвертої ліцензії у жіночій лижній акробатиці. Однак після офіційного перерахунку квот, стало відомо: жіноча збірна України отримала лише три олімпійські місця.

Причина – у специфіці системи розподілу ліцензій на Олімпійські ігри-2026.

Неллі Попович (в центрі) (фото: Державний центр олімпійської підготовки)

Як працює система розподілу квот

Загалом на Олімпіаді-2026 у лижній акробатиці розігруються 48 ліцензій – по 24 серед жінок і чоловіків. Основні 22 квоти в кожній категорії розподіляються за світовим рейтингом, із обмеженням не більше чотирьох спортсменів від однієї країни.

За цим принципом Неллі Попович, яка завершила відбір на 24-й позиції рейтингу, претендувала на четверте жіноче місце, однак далі вступив у дію додатковий критерій.

Мінус одна ліцензія

Другий етап розподілу передбачає пріоритет для країн, яким бракує спортсменів для участі у змішаному командному турнірі. Це правило має забезпечити мінімум вісім команд у міксті.

За цим критерієм додаткові ліцензії отримали Австралія у чоловічій категорії та Швейцарія – у жіночій. Після цього ще по одній квоті дісталося Казахстану (чоловіки) та Японії (жінки) – вже відповідно до базового рейтингового принципу.

У результаті Україна стала першою країною, яка не пройшла на четверту жіночу ліцензію.

Скільки українців виступить на ОІ-2026

Таким чином, на зимових Олімпійських іграх 2026 року Україну в лижній акробатиці представлятимуть сім спортсменів – три жінки та чотири чоловіки.

Змагання в цій дисципліні відбудуться з 17 по 21 лютого і включатимуть, зокрема, старти у змішаному командному турнірі.

Зазначимо, що лижна акробатика – одна з найбільш успішних дисциплін для України на зимових Олімпіадах. Саме в ній Олександр Абраменко здобував "золото" на Іграх-2018 та "срібло" – у 2022 році.