Українець знищує суперників у НБА: Михайлюк встановив новий рекорд

Український баскетболіст видав найкращий матч у кар'єрі, ставши лідером "Юти Джаз" у грі проти "Детройта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Український легіонер "Юти Джаз" Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у Національній баскетбольній асоціації.
У поєдинку проти "Детройт Пістонз" він набрав 28 очок, що стало його новим особистим рекордом у НБА.
"Юта" поступилася "Детройту" з рахунком 103:114, однак саме українець став головною зіркою гри у складі своєї команди.
Михайлюк вийшов у старті й провів на майданчику 36 хвилин – це його максимум у поточному сезоні. За цей час українець реалізував 10 із 16 кидків з гри, серед яких шість триочкових (6 із 11, точність 54,5%). Зі середньої дистанції він влучив чотири з п’яти спроб.
Попередній рекорд результативності Святослава становив 27 очок – саме стільки він набирав минулого сезону у матчі проти "Оклахома-Сіті Тандер".
28 очок дозволили Михайлюку стати найрезультативнішим гравцем своєї команди, випередивши Лаурі Маркканена (25) та Джорджа Кейонте (19).
Окрім цього, Святослав зробив два підбирання і продемонстрував упевнені дії в атаці протягом усього матчу.
Наступний матч "Юта Джаз" проведе проти "Міннесоти Тімбервулвз" у суботу, 8 листопада.
Раніше ми повідомляли, як пограбували зірку "Оклахома-Сіті Тандер" Шея Гілджеса-Александера під час матчу.
Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.
Крім того, дивіться, як баскетбольна команда "Реал" офіційно представив українця Олексія Леня.