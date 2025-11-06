Украинец уничтожает соперников в НБА: Михайлюк установил новый рекорд

Михайлюк установил рекорд результативности в матче НБА

Украинский легионер "Юты Джаз" Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.

В поединке против "Детройт Пистонз" он набрал 28 очков, что стало его новым личным рекордом в НБА.

"Юта" уступила "Детройту" со счетом 103:114, однако именно украинец стал главной звездой игры в составе своей команды.

Рекордное выступление Михайлюка

Михайлюк вышел в старте и провел на площадке 36 минут - это его максимум в текущем сезоне. За это время украинец реализовал 10 из 16 бросков с игры, среди которых шесть трехочковых (6 из 11, точность 54,5%). Со средней дистанции он попал четыре из пяти попыток.

Предыдущий рекорд результативности Святослава составлял 27 очков - именно столько он набирал в прошлом сезоне в матче против "Оклахома-Сити Тандер".

Лидер "Юты" в матче

28 очков позволили Михайлюку стать самым результативным игроком своей команды, опередив Лаури Маркканена (25) и Джорджа Кейонте (19).

Кроме этого, Святослав сделал два подбора и продемонстрировал уверенные действия в атаке на протяжении всего матча.

Топ-5 самых результативных матчей Михайлюка в НБА

28 очков - "Юта Джаз" vs "Детройт Пистонз" (6 ноября 2025 года) 27 очков - "Юта Джаз" vs "Оклахома-Сити Тандер" (12 апреля 2025 года) 26 очков - "Бостон Селтикс" vs "Вашингтон Уизардз" (14 апреля 2024 года) 26 очков - "Шарлотт Горнетс" vs "Торонто Рапторс" (2 апреля 2023 года) 25 очков - "Шарлотт Горнетс" vs "Хьюстон Рокетс" (8 апреля 2023 года)

Что дальше

Следующий матч "Юта Джаз" проведет против "Миннесоты Тимбервулвз" в субботу, 8 ноября.