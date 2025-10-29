ua en ru
Українець здобув 3 перемоги поспіль: Марченко продовжує тріумфальне повернення в теніс

Середа 29 жовтня 2025 17:10
UA EN RU
Українець здобув 3 перемоги поспіль: Марченко продовжує тріумфальне повернення в теніс Ілля Марченко (фото: ATP)
Автор: Катерина Урсатій

38-річний український тенісист Ілля Марченко здобув першу серію з трьох перемог поспіль більш ніж за рік, успішно стартувавши на турнірі ITF M25 у китайському Цяньдаоху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Успішне повернення після довгої паузи

Марченко розпочав виступ із кваліфікації, де послідовно переміг двох китайських суперників - Чжена Яньцзє та Лі Веньцзе, обох у двох сетах. В основній сітці українцеві протистояв ще один представник Китаю Мін Ху Чжан, з яким Ілля зустрівся вперше.

Поєдинок тривав 3 години 33 хвилини та завершився перемогою Марченка з рахунком 7:6(5), 6:7(5), 6:4.

Українець зробив шість ейсів, допустив десять подвійних помилок і реалізував три брейки. Його суперник, своєю чергою, подав шість разів навиліт і оформив два брейки.

Найкраща серія з травня 2024 року

Цей успіх став для Марченка першим випадком із травня 2024 року, коли він виграв три матчі поспіль. Востаннє тенісист виходив на корт у лютому 2025-го, коли достроково завершив матч через травму на турнірі в Брісбені.

Змагання в Цяньдаоху стало першим для нього на рівні ITF за п’ять років – востаннє він виступав у серії цього рівня в серпні 2019-го, коли дістався півфіналу в іспанському Пособланко.

Наступний суперник

У другому колі турніру українця чекає зустріч із четвертим сіяним спортсменом Сергієм Фоміним з Узбекистану, який наразі займає 462-ге місце в рейтингу ATP.

Хто такий Ілля Марченко?

Іллі Марченку 38 років. Його найвище досягнення в кар’єрі - 49-те місце у світовому рейтингу ATP у вересні 2016 року. Тоді ж українець дійшов до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США (US Open).

Нині Марченко посідає 1390-ту позицію у світовій класифікації та виконує обов’язки капітана жіночої збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

У грудні 2024 року він також став тренером Катаріни Завацької, яка здобула 10-й титул ITF на цьому ж корті в Цяньдаоху.

Раніше ми повідомляли, як Еліна Світоліна отримала другу нагороду Heart Award за рік.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

