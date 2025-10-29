ua en ru
Украинец одержал 3 победы подряд: Марченко продолжает триумфальное возвращение в теннис

Среда 29 октября 2025 17:10
Илья Марченко (фото: ATP)
Автор: Екатерина Урсатий

38-летний украинский теннисист Илья Марченко одержал первую серию из трех побед подряд более чем за год, успешно стартовав на турнире ITF M25 в китайском Цяньдаохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Успешное возвращение после долгой паузы

Марченко начал выступление с квалификации, где последовательно победил двух китайских соперников - Чжена Яньцзе и Ли Вэньцзе, обоих в двух сетах. В основной сетке украинцу противостоял еще один представитель Китая Мин Ху Чжан, с которым Илья встретился впервые.

Поединок длился 3 часа 33 минуты и завершился победой Марченко со счетом 7:6(5), 6:7(5), 6:4.

Украинец сделал шесть эйсов, допустил десять двойных ошибок и реализовал три брейка. Его соперник, в свою очередь, подал шесть раз навылет и оформил два брейка.

Лучшая серия с мая 2024 года

Этот успех стал для Марченко первым случаем с мая 2024 года, когда он выиграл три матча подряд. Последний раз теннисист выходил на корт в феврале 2025-го, когда досрочно завершил матч из-за травмы на турнире в Брисбене.

Соревнование в Цяньдаоху стало первым для него на уровне ITF за пять лет - последний раз он выступал в серии этого уровня в августе 2019-го, когда добрался до полуфинала в испанском Пособланко.

Следующий соперник

Во втором круге турнира украинца ждет встреча с четвертым сеяным спортсменом Сергеем Фоминым из Узбекистана, который сейчас занимает 462-е место в рейтинге ATP.

Кто такой Илья Марченко?

Илье Марченко 38 лет. Его наивысшее достижение в карьере - 49-е место в мировом рейтинге ATP в сентябре 2016 года. Тогда же украинец дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open).

Сейчас Марченко занимает 1390-ю позицию в мировой классификации и исполняет обязанности капитана женской сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

В декабре 2024 года он также стал тренером Катарины Завацкой, которая получила 10-й титул ITF на этом же корте в Цяньдаоху.

Ранее мы сообщали, как Элина Свитолина получила вторую награду Heart Award за год.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

