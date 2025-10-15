Украинец попал в символическую сборную недели отбора на ЧМ-2026: кто стал звездой недели

Авторитетный аналитический ресурс SofaScore включил украинского хавбека в символическую одиннадцатку недели благодаря его яркому выступлению за сборную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofa Score .

Малиновский получил высокую оценку за матч с Азербайджаном

Полузащитник итальянского "Дженоа" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский был признан одним из лучших футболистов европейского квалификационного раунда к Чемпионату мира-2026.

По информации портала SofaScore, Руслан Малиновский получил высокий балл 8,8 за свою игру в поединке против сборной Азербайджана, который завершился минимальной победой украинцев со счетом 2:1.

Этот перфоманс позволил ему занять одно из четырех мест в полузащите символической "Team of the Week" (Сборной недели) от SofaScore среди игроков, отличившихся в отборочных матчах.

Вклад в победу сборной и признание лучшим игроком

Украинский легионер сыграл ключевую роль в победе подопечных Сергея Реброва, которая помогла сборной Украины закрепиться на второй строчке в группе D. В матче против Азербайджана Малиновский отметился голом и результативной передачей.

Кроме попадания в сборную недели, Руслан Малиновский был назван лучшим игроком встречи с Азербайджаном как по версии аналитиков SofaScore, так и по оценкам болельщиков.