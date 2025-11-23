Українець нищівним нокаутом здобув титул WBC: суперника забрала швидка прямо з рингу (відео)

Як пройшов бій

Зустріч відбулася на території суперника – в польському Хелмі.

Муслімов активно розпочав бій і вже в першому раунді двічі відправив суперника в нокдаун. Продовжити бій Сочинському допоміг рефері, який затягнув із відліком, давши поляку час на відновлення.

У другому раунді ситуація несподівано змінилася – Сочинський сам відправив українця на настил за секунди до гонга.

Проте в третьому раунді Муслімов знову потряс поляка, який утретє побував у нокдауні. Далі бій перетворився на одностороннє домінування українця. Сочинський падав ще у шостому раунді, але поєдинок не зупинили.

Фінал настав у сьомому раунді – Муслімов потужним правим кросом відправив суперника в глибокий нокаут. Поляка винесли з рингу на ношах, до тями він прийшов лише в кареті швидкої допомоги.

Хто такий Рамазан Муслімов

30-річний уродженець Харкова. Боксом займається з восьми років.

На аматорському рівні двічі перемагав у чемпіонатах України (2016, 2018 роки), також був призером національних першостей у 2015 та 2019 роках. Срібний призер чемпіонату Європи серед молоді.

У професійному боксі Муслімов завоював титул WBC Ukraine у червні 2024 року, перемігши Олексія Жука одноголосним рішенням суддів.