Джошуа проти Пола: перша дуель поглядів перед вибуховим боєм у Маямі

У Маямі відбулася перша зустріч обличчям до обличчя між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа та американським блогером і боксером Джейком Полом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Netflix у соцмережі Х (Twitter) .

Перша зустріч перед великим боєм

21 листопада у Флориді відбулася презентація майбутнього боксерського шоу, де Джошуа та Пол вперше зійшлися на офіційній дуелі поглядів. Подію показав Netflix Sports, що готує ексклюзивну трансляцію вечора боксу 19 грудня в Kaseya Center.

На пресконференції глядачі одразу звернули увагу на значну різницю у габаритах бійців. Проте команда Пола наполягла на ваговому ліміті для суперника - у день бою Джошуа не зможе перевищити позначку у 111 кг.

THE FIRST JAKE PAUL AND ANTHONY JOSHUA FACE OFF.#JakeJoshua

Friday, December 19

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/l7PD7B8ZJi — Netflix Sports (@netflixsports) November 21, 2025

Шлях до Маямі

Для Джошуа це буде повернення після поразки від Даніеля Дюбуа, яку він зазнав торік у вересні на Вемблі, програвши технічним нокаутом у п’ятому раунді. Британський боксер нині готується в таборі чемпіона світу Олександра Усика.

Пол, своєю чергою, востаннє виходив у ринг у червні, здобувши перемогу над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим одноголосним рішенням суддів. Його попередній запланований бій проти Джервонти Девіса 14 листопада був скасований через юридичні проблеми чемпіона WBA.

Головна подія вечора

Їхня зустріч у Маямі пройде в рамках 8-раундового поєдинку у надважкій вазі. Організатором шоу виступає промоутер Накиса Бідаріан та компанія Most Valuable Promotions.

Бій Джошуа – Пол уже називають однією з найгучніших подій грудня, а інтерес глядачів лише зростає після першої дуелі поглядів.