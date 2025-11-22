Джошуа проти Пола: перша дуель поглядів перед вибуховим боєм у Маямі
У Маямі відбулася перша зустріч обличчям до обличчя між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа та американським блогером і боксером Джейком Полом.
Перша зустріч перед великим боєм
21 листопада у Флориді відбулася презентація майбутнього боксерського шоу, де Джошуа та Пол вперше зійшлися на офіційній дуелі поглядів. Подію показав Netflix Sports, що готує ексклюзивну трансляцію вечора боксу 19 грудня в Kaseya Center.
На пресконференції глядачі одразу звернули увагу на значну різницю у габаритах бійців. Проте команда Пола наполягла на ваговому ліміті для суперника - у день бою Джошуа не зможе перевищити позначку у 111 кг.
Шлях до Маямі
Для Джошуа це буде повернення після поразки від Даніеля Дюбуа, яку він зазнав торік у вересні на Вемблі, програвши технічним нокаутом у п’ятому раунді. Британський боксер нині готується в таборі чемпіона світу Олександра Усика.
Пол, своєю чергою, востаннє виходив у ринг у червні, здобувши перемогу над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим одноголосним рішенням суддів. Його попередній запланований бій проти Джервонти Девіса 14 листопада був скасований через юридичні проблеми чемпіона WBA.
Головна подія вечора
Їхня зустріч у Маямі пройде в рамках 8-раундового поєдинку у надважкій вазі. Організатором шоу виступає промоутер Накиса Бідаріан та компанія Most Valuable Promotions.
Бій Джошуа – Пол уже називають однією з найгучніших подій грудня, а інтерес глядачів лише зростає після першої дуелі поглядів.
