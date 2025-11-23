RU

Украинец сокрушительным нокаутом завоевал титул WBC: соперника забрала скорая прямо с ринга (видео)

Фото: Рамазан Муслимов победил нокаутом (instagram.com/muslimov_rama)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого тяжелого веса Рамазан Муслимов (9-0, 6 KO), обладатель пояса WBC Ukraine, добавил в коллекцию еще один трофей - титул WBC Baltic. Боец из Харькова нокаутом победил поляка Камила Сочинского (11-1, 8 KO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Как прошел бой

Встреча состоялась на территории соперника - в польском Хелме.

Муслимов активно начал бой и уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. Продолжить бой Сочинскому помог рефери, который затянул с отсчетом, дав поляку время на восстановление.

Во втором раунде ситуация неожиданно изменилась - Сочинский сам отправил украинца на настил за секунды до гонга.

Однако в третьем раунде Муслимов снова потряс поляка, который в третий раз побывал в нокдауне. Далее бой превратился в одностороннее доминирование украинца. Сочинский падал еще в шестом раунде, но поединок не остановили.

Финал наступил в седьмом раунде - Муслимов мощным правым кроссом отправил соперника в глубокий нокаут. Поляка вынесли с ринга на носилках, в сознание он пришел только в карете скорой помощи.

Кто такой Рамазан Муслимов

30-летний уроженец Харькова. Боксом занимается с восьми лет.

На любительском уровне дважды побеждал в чемпионатах Украины (2016, 2018 годы), также был призером национальных первенств в 2015 и 2019 годах. Серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи.

В профессиональном боксе Муслимов завоевал титул WBC Ukraine в июне 2024 года, победив Алексея Жука единогласным решением судей.

Ранее мы рассказали, о первой дуэли взглядов между Энтони Джошуа и Джейком Полом перед взрывным боем в Майами.

Также узнайте, что дальше ждет украинского чемпиона Александра Усика после отказа от пояса WBO.

