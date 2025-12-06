ua en ru
Українець Лесюк повернувся у топ-10 Кубка IBU: результати другого спринту

Субота 06 грудня 2025 17:09
UA EN RU
Українець Лесюк повернувся у топ-10 Кубка IBU: результати другого спринту Результати чоловічого спринту Кубка IBU 2025 (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

У австрійському Обертілліаху відбулася друга чоловіча спринтерська гонка Кубка IBU на 10 км, у якій виступили шість представників української збірної. Найкращий результат знову продемонстрував Тарас Лесюк, увійшовши до десятки найсильніших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Найкращі результати українців у спринті

На другому етапі Кубка IBU, який проходить у містечку Обертілліах (Австрія), відбулася чоловіча індивідуальна гонка - спринт на 10 кілометрів. У змаганні взяли участь шість українських біатлоністів.

Порівняно з першим спринтом, у складі "синьо-жовтих" відбулася лише одна зміна: замість Степана Кінаша на старт вийшов Олег Хміль. Раніше, у першій гонці, найкращим результатом для України було 22-ге місце Тараса Лесюка.

Саме Лесюк і цього разу показав провідний результат серед українців, потрапивши до десятки найкращих. Біатлоніст продемонстрував "чисту" стрільбу (0 промахів) і фінішував 10-м з відставанням 1 хвилина 08,5 секунди від переможця.

Ще один український спортсмен, Денис Насико, також фінішував у заліковій зоні, посівши 17-те місце з одним промахом на другому вогневому рубежі.

Три українці у гонці переслідування

Окрім Лесюка та Насика, місце у гонці переслідування завоював також 22-річний Володимир Аксюта, для якого цей сезон є дебютним на рівні Кубка IBU.

З однією хибою на стрільбищі, він фінішував на 57-му місці, що дозволило йому кваліфікуватися до топ-60.

Цікаво, що двоє українців - Насико та Аксюта - увійшли до топ-5 за швидкістю стрільби, показавши час 51,0 та 51,7 секунди відповідно.

Результати спринту та тріумф норвежця

Переможцем другого поспіль спринту на етапі в Обертілліаху став норвезький біатлоніст, дворазовий віцечемпіон світу Йоганнес Дале-Шевдаль.

Попри одне штрафне коло, він став найшвидшим на дистанції, завершивши гонку з часом 22 хвилини 59,2 секунди.

Друге місце посів француз Валентин Лежьон (+13,2 сек), а трійку призерів замкнув його співвітчизник Оскар Ломбардо (+22,2 сек).

Топ-10 результатів другого чоловічого спринту Кубка IBU:

  1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) 22:59.2
  2. Валентин Лежьон (Франція, 0+0) +13.2
  3. Оскар Ломбардо (Франція, 0+0) +22.2
  4. Леонард Пфунд (Німеччина, 0+0) +38.6
  5. Давід Цобель (Німеччина, 0+1) +41.7
  6. Хеннік Сьоквіст (Швеція, 0+0) +43.4 ...
  7. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1.08.5

Інші результати українців:

  1. Денис Насико (Україна, 0+1) +1:20.2

  2. Володимир Аксюта (Україна, 0+1) +2:22.2

  3. Сергій Супрун (Україна, 1+2) +3:06.3

  4. Олександр Пономаренко (Україна, 0+2) +3:11.5

  5. Олег Хміль (Україна, 2+1) +3:41.4

Заключні гонки переслідування поточного етапу Кубка IBU в Обертілліаху заплановані на неділю, 7 грудня. Жіночий старт розпочнеться о 12:15, а чоловічий - о 14:20 за київським часом.

Раніше повідомляли, що капітан збірної України Дмитро Підручний пропустить спринт у Кубка світу в Естерсунді.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

