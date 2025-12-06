ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Украинец Лесюк вернулся в топ-10 Кубка IBU: результаты второго спринта

Суббота 06 декабря 2025 17:09
Украинец Лесюк вернулся в топ-10 Кубка IBU: результаты второго спринта Результаты мужского спринта Кубка IBU 2025 (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В австрийском Обертиллиахе состоялась вторая мужская спринтерская гонка Кубка IBU на 10 км, в которой выступили шесть представителей украинской сборной. Лучший результат снова продемонстрировал Тарас Лесюк, войдя в десятку сильнейших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Лучшие результаты украинцев в спринте

На втором этапе Кубка IBU, который проходит в городке Обертиллиах (Австрия), состоялась мужская индивидуальная гонка - спринт на 10 километров. В соревновании приняли участие шесть украинских биатлонистов.

По сравнению с первым спринтом, в составе "сине-желтых" произошло лишь одно изменение: вместо Степана Кинаша на старт вышел Олег Хмиль. Ранее, в первой гонке, лучшим результатом для Украины было 22-е место Тараса Лесюка.

Именно Лесюк и на этот раз показал ведущий результат среди украинцев, попав в десятку лучших. Биатлонист продемонстрировал "чистую" стрельбу (0 промахов) и финишировал 10-м с отставанием 1 минута 08,5 секунды от победителя.

Еще один украинский спортсмен, Денис Насико, также финишировал в зачетной зоне, заняв 17-е место с одним промахом на втором огневом рубеже.

Три украинца в гонке преследования

Кроме Лесюка и Насыка, место в гонке преследования завоевал также 22-летний Владимир Аксюта, для которого этот сезон является дебютным на уровне Кубка IBU.

С одним промахом на стрельбище, он финишировал на 57-м месте, что позволило ему квалифицироваться в топ-60.

Интересно, что двое украинцев - Насико и Аксюта - вошли в топ-5 по скорости стрельбы, показав время 51,0 и 51,7 секунды соответственно.

Результаты спринта и триумф норвежца

Победителем второго подряд спринта на этапе в Обертиллиахе стал норвежский биатлонист, двукратный вице-чемпион мира Йоханнес Дале-Шевдаль.

Несмотря на один штрафной круг, он стал самым быстрым на дистанции, завершив гонку со временем 22 минуты 59,2 секунды.

Второе место занял француз Валентин Лежьон (+13,2 сек), а тройку призеров замкнул его соотечественник Оскар Ломбардо (+22,2 сек).

Топ-10 результатов второго мужского спринта Кубка IBU:

  1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) 22:59.2
  2. Валентин Лежьон (Франция, 0+0) +13.2
  3. Оскар Ломбардо (Франция, 0+0) +22.2
  4. Леонард Пфунд (Германия, 0+0) +38.6
  5. Давид Цобель (Германия, 0+1) +41.7
  6. Хенник Сёквист (Швеция, 0+0) +43.4 ...
  7. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1.08.5

Другие результаты украинцев:

  1. Денис Насыко (Украина, 0+1) +1:20.2

  2. Владимир Аксюта (Украина, 0+1) +2:22.2

  3. Сергей Супрун (Украина, 1+2) +3:06.3

  4. Александр Пономаренко (Украина, 0+2) +3:11.5

  5. Олег Хмиль (Украина, 2+1) +3:41.4

Заключительные гонки преследования текущего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе запланированы на воскресенье, 7 декабря. Женский старт начнется в 12:15, а мужской - в 14:20 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит спринт в Кубка мира в Эстерсунде.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

