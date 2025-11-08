ua en ru
Українець дебютував за "Реал" у класіко проти "Барселони": як пройшов перший матч

Субота 08 листопада 2025 09:11
Українець дебютував за "Реал" у класіко проти "Барселони": як пройшов перший матч Олексій Лень (фото: instagram.com/realmadridbasket)
Автор: Катерина Урсатій

Український баскетболіст Олексій Лень провів перший матч за мадридський "Реал". Дебют українця припав на центральне протистояння дев'ятого туру Євроліги проти "Барселони", яке завершилося перемогою чинного чемпіона Іспанії з рахунком 101:92.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Лень повернувся до Європи

Восени 2025 року Лень підписав дворічний контракт з "Реалом" після того, як залишив "Нью-Йорк Нікс". Для українця це перший виступ у Європі за останні 14 років - попереднього разу він грав поза НБА у сезоні 2010/11 за "Дніпро".

Після двох матчів без потрапляння до заявки Лень отримав свій шанс саме в іспанському "класіко" - традиційно одному з найочікуваніших поєдинків сезону.

Дебют на паркеті

Українець розпочав гру на лаві запасних, поступившись місцем у старті основному центровому команди Вальтеру Таварешу.

Уперше Лень з’явився на паркеті на початку другої чверті та провів у грі 4 хвилини 6 секунд. За цей час він заробив два персональні фоли й не набрав очок.

Перемога "Реала" і подальші матчі

Команда Хесуса Матео впевнено контролювала гру, лідируючи протягом усіх чотирьох чвертей. Хоча "Барселона" скоротила відставання у фіналі матчу, "Реал" втримав перемогу - 101:92.

У чемпіонаті Іспанії мадридці наразі посідають п’яте місце, маючи чотири перемоги у п’яти матчах. Наступну гру вони проведуть у неділю, 9 листопада, проти "Ховентута". Початок о 20:00.

Повернення до Євроліги очікується вже наступного тижня - 11 листопада "Реал" зіграє з "Валенсією", а 13-го - з грецьким "Панатінаїкосом".

Кар’єра Леня в НБА

Олексій Лень був обраний у першому раунді драфту НБА-2013 під п’ятим загальним номером.

За 12 сезонів у лізі він виступав за шість клубів, серед яких "Фінікс Санз", "Атланта Гокс", "Торонто Репторс", "Вашингтон Візардс", "Сакраменто Кінгз" та "Нью-Йорк Нікс". Найдовше українець грав у "Фініксі" та "Сакраменто" — по п’ять сезонів у кожному.

Раніше розповіли про деталі контракту Максима Шульги з "Бостон Селтікс" у НБА.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Реал Україна Баскетбол
