Українець дебютує на етапі чемпіонату Formula Trophy в Абу-Дабі: розклад перегонів

Український пілот Олександр Бондарев візьме участь у другому етапі чемпіонату F1 GP Trophy, який пройде з 5 по 7 грудня на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі. Для Бондарева це буде перший виступ під час вікенду Формули-1.
Коли виступає український гонщик - повідомляє РБК-Україна.
Другий етап чемпіонату F1 GP Trophy, в якому беруть участь 28 пілотів на болідах Формули-4, став частиною гоночного вікенду Формули-1.
F1 GP Trophy є важливим трампліном для молодих пілотів. В ньому беруть участь представники гоночних академій та юніори з різних куточків світу.
Це вперше в кар'єрі українець змагатиметься в рамках заходу такого високого рівня, безпосередньо супроводжуючи події "королівських перегонів". Він виступить у боліді команди "Мумбаї Фелконс".
Наразі підтверджено його участь лише в цьому етапі. Рішення щодо виступу на третьому етапі серії ще не ухвалено.
Олександр Бондарев розпочав гоночний вікенд з вражаючого результату. Під час офіційної практики 5 грудня українець показав найкращий час на трасі, випередивши найближчого конкурента майже на дві десятих секунди.
Це підтверджує його високу готовність до боротьби за призові місця.
Змагання відбуваються на 5.281-кілометровій трасі Яс-Марина, де дистанція кожної гонки обмежена 30 хвилинами плюс одне фінальне коло.
Раніше ми повідомляли, як місце у Формулі-4 посів український пілот Бондарев по завершенню сезону.
Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.