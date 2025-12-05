UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Українець дебютує на етапі чемпіонату Formula Trophy в Абу-Дабі: розклад перегонів

Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український пілот Олександр Бондарев візьме участь у другому етапі чемпіонату F1 GP Trophy, який пройде з 5 по 7 грудня на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі. Для Бондарева це буде перший виступ під час вікенду Формули-1.

Коли виступає український гонщик - повідомляє РБК-Україна.

Прискорення перед "королівськими перегонами"

Другий етап чемпіонату F1 GP Trophy, в якому беруть участь 28 пілотів на болідах Формули-4, став частиною гоночного вікенду Формули-1. 

F1 GP Trophy є важливим трампліном для молодих пілотів. В ньому беруть участь представники гоночних академій та юніори з різних куточків світу.

Це вперше в кар'єрі українець змагатиметься в рамках заходу такого високого рівня, безпосередньо супроводжуючи події "королівських перегонів". Він виступить у боліді команди "Мумбаї Фелконс".

Наразі підтверджено його участь лише в цьому етапі. Рішення щодо виступу на третьому етапі серії ще не ухвалено.

Домінація на тренувальних заїздах

Олександр Бондарев розпочав гоночний вікенд з вражаючого результату. Під час офіційної практики 5 грудня українець показав найкращий час на трасі, випередивши найближчого конкурента майже на дві десятих секунди.

Це підтверджує його високу готовність до боротьби за призові місця.

Ключові старти та розклад вікенду

Змагання відбуваються на 5.281-кілометровій трасі Яс-Марина, де дистанція кожної гонки обмежена 30 хвилинами плюс одне фінальне коло.

  • 5 грудня (П'ятниця): Визначальними стануть результати кваліфікації, початок якої заплановано на 13:55 за київським часом.
  • 6 грудня (Субота): Відбудеться перша гонка етапу, старт якої призначено на 10:30.
  • 7 грудня (Неділя): Завершальна друга гонка розпочнеться о 09:20.
Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1Україна