Українець дебютує на етапі чемпіонату Formula Trophy в Абу-Дабі: розклад перегонів

Прискорення перед "королівськими перегонами"

Другий етап чемпіонату F1 GP Trophy, в якому беруть участь 28 пілотів на болідах Формули-4, став частиною гоночного вікенду Формули-1.

F1 GP Trophy є важливим трампліном для молодих пілотів. В ньому беруть участь представники гоночних академій та юніори з різних куточків світу.

Це вперше в кар'єрі українець змагатиметься в рамках заходу такого високого рівня, безпосередньо супроводжуючи події "королівських перегонів". Він виступить у боліді команди "Мумбаї Фелконс".

Наразі підтверджено його участь лише в цьому етапі. Рішення щодо виступу на третьому етапі серії ще не ухвалено.

Домінація на тренувальних заїздах

Олександр Бондарев розпочав гоночний вікенд з вражаючого результату. Під час офіційної практики 5 грудня українець показав найкращий час на трасі, випередивши найближчого конкурента майже на дві десятих секунди.

Це підтверджує його високу готовність до боротьби за призові місця.

Ключові старти та розклад вікенду

Змагання відбуваються на 5.281-кілометровій трасі Яс-Марина, де дистанція кожної гонки обмежена 30 хвилинами плюс одне фінальне коло.