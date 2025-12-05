RU

Украинец дебютирует на этапе чемпионата Formula Trophy в Абу-Даби: расписание гонки

Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский пилот Александр Бондарев примет участие во втором этапе чемпионата F1 GP Trophy, который пройдет с 5 по 7 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби. Для Бондарева это будет первое выступление во время уикенда Формулы-1.

Когда выступает украинский гонщик - сообщает РБК-Украина.

Ускорение перед "королевской гонкой"

Второй этап чемпионата F1 GP Trophy, в котором участвуют 28 пилотов на болидах Формулы-4, стал частью гоночного уикенда Формулы-1.

F1 GP Trophy является важным трамплином для молодых пилотов. В нем принимают участие представители гоночных академий и юниоры из разных уголков мира.

Это впервые в карьере украинец будет соревноваться в рамках мероприятия такого высокого уровня, непосредственно сопровождая события "королевских гонок". Он выступит в болиде команды "Мумбаи Фелконс".

Сейчас подтверждено его участие только в этом этапе. Решение о выступлении на третьем этапе серии еще не принято.

Доминация на тренировочных заездах

Александр Бондарев начал гоночный уик-энд с впечатляющего результата. Во время официальной практики 5 декабря украинец показал лучшее время на трассе, опередив ближайшего конкурента почти на две десятых секунды.

Это подтверждает его высокую готовность к борьбе за призовые места.

Ключевые старты и расписание уикенда

Соревнования проходят на 5.281-километровой трассе Яс-Марина, где дистанция каждой гонки ограничена 30 минутами плюс один финальный круг.

  • 5 декабря (пятница): Определяющими станут результаты квалификации, начало которой запланировано на 13:55 по киевскому времени.
  • 6 декабря (Суббота): Состоится первая гонка этапа, старт которой назначен на 10:30.
  • 7 декабря (Воскресенье): Завершающая вторая гонка начнется в 09:20.
