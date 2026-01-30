Український біатлоніст близький до медалі: Насико увійшов у топ-5 на чемпіонаті Європи
Український біатлоніст Денис Насико продемонстрував найкращий результат у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. У норвезькому Шушені він закрив усі мішені та увійшов до топ-5 найсильніших у спринтерській гонці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Історичний успіх Насика
Український снайпер продемонстрував бездоганну роботу на обох вогневих рубежах.
Завдяки "чистій" стрільбі Денис зумів нав'язати боротьбу лідерам і фінішував на п'ятій позиції, програвши переможцю гонки французу Дам'яну Леве 40,1 секунди.
Цей показник став новим особистим рекордом спортсмена на чемпіонатах Європи.
Попереднім топ-досягненням Насика було 15-те місце в індивідуальній гонці на Євро-2022. Крім того, українець вдруге в кар'єрі взяв участь у квітковій церемонії в межах особистих стартів.
Результати інших українців
Артем Тищенко також закрив 10 із 10 мішеней, проте через нижчу швидкість на трасі посів 22-ге місце.
Ще один представник України Роман Боровик із "нулем" у графі промахів став 53-м, що дозволило йому кваліфікуватися до гонки переслідування.
Чемпіонат Європи. Шушен (Норвегія). Спринт, чоловіки:
- Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7
- Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4
- Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0
- Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1
- Леонард Пфунд (Німеччина, 0+1) +43.9
...
- 22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4
- 53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5
- 62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6
- 82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6
- 91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5
Інші представники національної збірної не змогли потрапити до топ-60:
- Богдан Цимбал та Олександр Пономаренко припустилися трьох помилок на стрільбі та завершили змагання достроково.
- Михайло Хміль із чотирма хибами опинився у дев'ятому десятку фінішного протоколу.
Перемогу святкував француз Дам'ян Леве, срібло здобув господар траси Ісак Фрей, а трійку призерів закрив ще один представник Франції Гаетан Патурель.
Де дивитися біатлон
Прямі трансляції чемпіонату Європи доступні на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.
