Україна здобула впевнену перемогу над Грузією у кваліфікації на ЧС-2027

Українці переломили гру після стартових труднощів

Початок зустрічі залишився за грузинами - перша чверть завершилася на користь господарів 23:15. Українська команда активно працювала над реалізацією дальніх кидків, але успіх приходив не відразу: з дев’яти спроб точними були лише дві.

У другій десятихвилинці українці значно покращили точність кидків - реалізація досягла 66%, а Олександр Ковляр набрав 12 очок, закривши пів доби атак. До великої перерви відставання скоротилося до п’яти очок - 43:48.

Розгром у другій половині гри

Третя чверть стала вирішальною - українці зрівняли рахунок 53:53, а наприкінці періоду вийшли вперед 66:61 завдяки результативним діям Ковляра, Артема Пустового та В’ячеслава Боброва.

Фінальна десятихвилинка принесла збільшення переваги до 14 очок. Влучні кидки Липового та Ткаченка остаточно закріпили перемогу України - 92:79. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ковляр, який набрав 31 очко.

Турнірне становище та наступний матч

Завдяки цій перемозі збірна України очолила таблицю групи А кваліфікації, набравши два очки та маючи різницю +13. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Данії 30 листопада о 19:00.

Для виходу у фінальний раунд відбору Україні необхідно фінішувати не нижче четвертого місця у групі.