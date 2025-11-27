RU

Украина одержала уверенную победу над Грузией в квалификации на ЧМ-2027

Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала первую победу в групповом этапе квалификации на чемпионат мира-2027, обыграв команду Грузии со счетом 92:79.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинцы переломили игру после стартовых трудностей

Начало встречи осталось за грузинами - первая четверть завершилась в пользу хозяев 23:15. Украинская команда активно работала над реализацией дальних бросков, но успех приходил не сразу: из девяти попыток точными были лишь две.

Во второй десятиминутке украинцы значительно улучшили точность бросков - реализация достигла 66%, а Александр Ковляр набрал 12 очков, закрыв полсуток атак. До большого перерыва отставание сократилось до пяти очков - 43:48.

Разгром во второй половине игры

Третья четверть стала решающей - украинцы сравняли счет 53:53, а в конце периода вышли вперед 66:61 благодаря результативным действиям Ковляра, Артема Пустового и Вячеслава Боброва.

Финальная десятиминутка принесла увеличение преимущества до 14 очков. Точные броски Липового и Ткаченко окончательно закрепили победу Украины - 92:79. Самым результативным игроком матча стал Ковляр, который набрал 31 очко.

Турнирное положение и следующий матч

Благодаря этой победе сборная Украины возглавила таблицу группы А квалификации, набрав два очка и имея разницу +13. Следующий матч "сине-желтые" проведут против Дании 30 ноября в 19:00.

Для выхода в финальный раунд отбора Украине необходимо финишировать не ниже четвертого места в группе.

Где смотреть матчи

Поединки национальной команды в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира-2027 можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

Чемпионат мираСборная УкраиныБаскетбол