Украина одержала уверенную победу над Грузией в квалификации на ЧМ-2027

Четверг 27 ноября 2025 20:55
UA EN RU
Украина одержала уверенную победу над Грузией в квалификации на ЧМ-2027 Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала первую победу в групповом этапе квалификации на чемпионат мира-2027, обыграв команду Грузии со счетом 92:79.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинцы переломили игру после стартовых трудностей

Начало встречи осталось за грузинами - первая четверть завершилась в пользу хозяев 23:15. Украинская команда активно работала над реализацией дальних бросков, но успех приходил не сразу: из девяти попыток точными были лишь две.

Во второй десятиминутке украинцы значительно улучшили точность бросков - реализация достигла 66%, а Александр Ковляр набрал 12 очков, закрыв полсуток атак. До большого перерыва отставание сократилось до пяти очков - 43:48.

Разгром во второй половине игры

Третья четверть стала решающей - украинцы сравняли счет 53:53, а в конце периода вышли вперед 66:61 благодаря результативным действиям Ковляра, Артема Пустового и Вячеслава Боброва.

Финальная десятиминутка принесла увеличение преимущества до 14 очков. Точные броски Липового и Ткаченко окончательно закрепили победу Украины - 92:79. Самым результативным игроком матча стал Ковляр, который набрал 31 очко.

Турнирное положение и следующий матч

Благодаря этой победе сборная Украины возглавила таблицу группы А квалификации, набрав два очка и имея разницу +13. Следующий матч "сине-желтые" проведут против Дании 30 ноября в 19:00.

Для выхода в финальный раунд отбора Украине необходимо финишировать не ниже четвертого места в группе.

Где смотреть матчи

Поединки национальной команды в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира-2027 можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

Чемпионат мира Сборная Украины Баскетбол
