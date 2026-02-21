Україна завершила Олімпіаду-2026 з історичним антирекордом - без жодної медалі

Фінальні старти та кадрові втрати

Останніми надії українських уболівальників на успішний фініш були пов'язані з лижними дисциплінами та фристайлом.

У змішаному командному турнірі з лижної акробатики українське тріо зупинилося на шостій позиції, не подолавши бар'єр першого фінального раунду.

У чоловічому масстарті лижних перегонів Олександр Лісогор посів 40-ве місце.

Це стало найкращим особистим показником для представників України у цьому виді програми на поточних Іграх.

Жіночий масстарт, що мав закривати програму 22 лютого, пройшов без участі українок. Єдина заявлена лижниця Анастасія Нікон знялася зі змагань через стан здоров'я.

Історичний контекст: третє "безмедальне" фіаско

Відсутність нагород на ОІ-2026 повторила негативний сценарій Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувера-2010.

Проте за якістю результатів нинішні Ігри виявилися ще слабшими. Якщо у попередні невдалі роки українці підіймалися до топ-5, то цього разу найвищим досягненням стали шості місця.

Динаміка виступів України на зимових Олімпіадах:

Ліллегаммер-1994: 2 медалі (1 "золото", 1 "бронза")

Нагано-1998: 1 "срібло"

Солт-Лейк-Сіті-2002: 0 медалей

Турин-2006: 2 "бронзи"

Ванкувер-2010: 0 медалей

Сочі-2014: 2 медалі (1 "золото", 1 "бронза")

Пхьончхан-2018: 1 "золото"

Пекін-2022: 1 "срібло"

Мілан-Кортіна-2026: 0 медалей

Хто потрапив до топ-10 у 2026 році

Попри відсутність нагород, українські спортсмени вісім разів фінішували у топ-10, зокрема тричі - в особистих стартах.

6-те місце: Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір); Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар; Андрій Мандзій; Олександра Мох та Олена Стецків (санний спорт, командна естафета)

7-ме місце: Олександра Мох та Олена Стецків (санний спорт, двійки)

8-ме місце: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

9-те місце: Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета)

10-те місце: Віталій Мандзин (біатлон, масстарт), Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика), Катерина Коцар (фристайл, бігейр)

Цього року Україну представляли 46 спортсменів, що за кількісним складом перевищувало делегації на успішних Іграх у Ліллегаммері, Сочі та Пхьончхані.

Загалом за всю історію виступів на зимових Олімпіадах в активі нашої держави залишається 9 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові.