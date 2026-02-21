Украина завершила Олимпиаду-2026 с историческим антирекордом - без единой медали

Сборная Украины официально завершила участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Нынешний форум стал для "сине-желтых" одним из самых сложных в истории, ведь команда возвращается домой без наград.
Последними надежды украинских болельщиков на успешный финиш были связаны с лыжными дисциплинами и фристайлом.
В смешанном командном турнире по лыжной акробатике украинское трио остановилось на шестой позиции, не преодолев барьер первого финального раунда.
В мужском масстарте лыжных гонок Александр Лисогор занял 40-е место.
Это стало лучшим личным показателем для представителей Украины в этом виде программы на текущих Играх.
Женский масстарт, который должен был закрывать программу 22 февраля, прошел без участия украинок. Единственная заявленная лыжница Анастасия Никон снялась с соревнований по состоянию здоровья.
Отсутствие наград на ОИ-2026 повторило негативный сценарий Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувера-2010.
Однако по качеству результатов нынешние Игры оказались еще слабее. Если в предыдущие неудачные годы украинцы поднимались в топ-5, то на этот раз наивысшим достижением стали шестые места.
Несмотря на отсутствие наград, украинские спортсмены восемь раз финишировали в топ-10, в том числе трижды - в личных стартах.
В этом году Украину представляли 46 спортсменов, что по количественному составу превышало делегации на успешных Играх в Лиллехаммере, Сочи и Пхенчхане.
Всего за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах в активе нашего государства остается 9 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.
