Украина завершила Олимпиаду-2026 с историческим антирекордом - без единой медали

Сборная Украины официально завершила участие в зимних Олимпийских играх 2026 года (фото: НОК)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины официально завершила участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Нынешний форум стал для "сине-желтых" одним из самых сложных в истории, ведь команда возвращается домой без наград.

О результатах украинцев на Зимней Олимпиаде-2026 - сообщает РБК-Украина.

Читайте: Украина шла на "серебро" Олимпиады-2026, но один рискованный прыжок разрушил все

Финальные старты и кадровые потери

Последними надежды украинских болельщиков на успешный финиш были связаны с лыжными дисциплинами и фристайлом.

В смешанном командном турнире по лыжной акробатике украинское трио остановилось на шестой позиции, не преодолев барьер первого финального раунда.

В мужском масстарте лыжных гонок Александр Лисогор занял 40-е место.

Это стало лучшим личным показателем для представителей Украины в этом виде программы на текущих Играх.

Женский масстарт, который должен был закрывать программу 22 февраля, прошел без участия украинок. Единственная заявленная лыжница Анастасия Никон снялась с соревнований по состоянию здоровья.

Исторический контекст: третье "безмедальное" фиаско

Отсутствие наград на ОИ-2026 повторило негативный сценарий Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувера-2010.

Однако по качеству результатов нынешние Игры оказались еще слабее. Если в предыдущие неудачные годы украинцы поднимались в топ-5, то на этот раз наивысшим достижением стали шестые места.

Динамика выступлений Украины на зимних Олимпиадах:

  • Лиллехаммер-1994: 2 медали (1 "золото", 1 "бронза")
  • Нагано-1998: 1 "серебро"
  • Солт-Лейк-Сити-2002: 0 медалей
  • Турин-2006: 2 "бронзы"
  • Ванкувер-2010: 0 медалей
  • Сочи-2014: 2 медали (1 "золото", 1 "бронза")
  • Пхенчхан-2018: 1 "золото"
  • Пекин-2022: 1 "серебро"
  • Милан-Кортина-2026: 0 медалей

Кто попал в топ-10 в 2026 году

Несмотря на отсутствие наград, украинские спортсмены восемь раз финишировали в топ-10, в том числе трижды - в личных стартах.

  • 6-е место: Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский (фристайл, лыжная акробатика, командный турнир); Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар; Андрей Мандзий; Александра Мох и Елена Стецкив (санный спорт, командная эстафета)
  • 7-е место: Александра Мох и Елена Стецкив (санный спорт, двойки)
  • 8-е место: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна, Александра Меркушина (биатлон, смешанная эстафета)
  • 9-е место: Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалык (биатлон, женская эстафета)
  • 10-е место: Виталий Мандзин (биатлон, масстарт), Александр Окипнюк (фристайл, лыжная акробатика), Екатерина Коцар (фристайл, бигейр)

В этом году Украину представляли 46 спортсменов, что по количественному составу превышало делегации на успешных Играх в Лиллехаммере, Сочи и Пхенчхане.

Всего за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах в активе нашего государства остается 9 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Сборная Украины