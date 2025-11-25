ua en ru
Україна виборола 100 медалей на Дефлімпіаді-2025 і зміцнила лідерство: збірна шокувала суперників

Вівторок 25 листопада 2025 18:09
UA EN RU
Україна виборола 100 медалей на Дефлімпіаді-2025 і зміцнила лідерство: збірна шокувала суперників Україна на на Дефлімпіаді-2025 (фото: НКСІУ)
Автор: Катерина Урсатій

Українська дефлімпійська збірна провела один із найрезультативніших днів на Іграх у Токіо, поповнивши свій актив 14 медалями та перетнувши позначку у 100 нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна перетнула межу у 100 медалей

У вівторок, 25 листопада, збірна України виступила в шести видах спорту, завершивши день з 3 золотими, 7 срібними та 4 бронзовими нагородами.

Найвагомішим досягненням став новий світовий рекорд Іллі Султанова на дистанції 50 м вільним стилем, який приніс команді золото в плаванні.

Окрім рекордного результату, українські плавці здобули ще п’ять медалей.

Денис Наконечний (100 м брасом) і Мирослав Болдирев (1500 м вільним стилем) стали срібними призерами, таку ж нагороду виборола й чоловіча естафетна четвірка на дистанції 4х100 м.

Бронзу до активу збірної додав Ілля Ритов у запливі на 200 м батерфляєм.

Карате, велоспорт і стрільба принесли нові нагороди

Чоловіча збірна України з карате здобула золото, тоді як жіноча команда завершила турнір другою.

У велоспорті Єлисавета Топчанюк посіла друге місце в олімпійському крос-кантрі XCO.

Ще одну срібну медаль оформив Сергій Огородник у стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 м.

Баскетбол і волейбол: командні успіхи

Українські баскетболісти завершили день із двома нагородами: чоловіча команда поступилася США у боротьбі за золото, здобувши срібло, а жіноча збірна обіграла Італію та завоювала бронзу.

У волейболі жіноча команда також здолала суперниць з Італії та посіла третє місце. Чоловіча збірна у фіналі цього ж виду спорту здобула золото, здолавши тих самих італійців.

Бронза в боулінгу та зростання загального медального заліку

У боулінгу українська четвірка у складі Катерини Ковальчук, Вікторії Семізенко, Сергія Трубіна та Ростислава Майєра виборола бронзову медаль.

У підсумку збірна України після 11-го дня має 100 медалей і продовжує впевнено утримувати перше місце в медальному заліку Дефлімпіади-2025.

Раніше ми повідомляли, що українські боксери повноправно приєдналися до нової організації.

Також читайте про те, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.

