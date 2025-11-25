Україна виборола 100 медалей на Дефлімпіаді-2025 і зміцнила лідерство: збірна шокувала суперників
Українська дефлімпійська збірна провела один із найрезультативніших днів на Іграх у Токіо, поповнивши свій актив 14 медалями та перетнувши позначку у 100 нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Україна перетнула межу у 100 медалей
У вівторок, 25 листопада, збірна України виступила в шести видах спорту, завершивши день з 3 золотими, 7 срібними та 4 бронзовими нагородами.
Найвагомішим досягненням став новий світовий рекорд Іллі Султанова на дистанції 50 м вільним стилем, який приніс команді золото в плаванні.
Окрім рекордного результату, українські плавці здобули ще п’ять медалей.
Денис Наконечний (100 м брасом) і Мирослав Болдирев (1500 м вільним стилем) стали срібними призерами, таку ж нагороду виборола й чоловіча естафетна четвірка на дистанції 4х100 м.
Бронзу до активу збірної додав Ілля Ритов у запливі на 200 м батерфляєм.
Карате, велоспорт і стрільба принесли нові нагороди
Чоловіча збірна України з карате здобула золото, тоді як жіноча команда завершила турнір другою.
У велоспорті Єлисавета Топчанюк посіла друге місце в олімпійському крос-кантрі XCO.
Ще одну срібну медаль оформив Сергій Огородник у стрільбі з швидкострільного пістолета на 25 м.
Баскетбол і волейбол: командні успіхи
Українські баскетболісти завершили день із двома нагородами: чоловіча команда поступилася США у боротьбі за золото, здобувши срібло, а жіноча збірна обіграла Італію та завоювала бронзу.
У волейболі жіноча команда також здолала суперниць з Італії та посіла третє місце. Чоловіча збірна у фіналі цього ж виду спорту здобула золото, здолавши тих самих італійців.
Бронза в боулінгу та зростання загального медального заліку
У боулінгу українська четвірка у складі Катерини Ковальчук, Вікторії Семізенко, Сергія Трубіна та Ростислава Майєра виборола бронзову медаль.
У підсумку збірна України після 11-го дня має 100 медалей і продовжує впевнено утримувати перше місце в медальному заліку Дефлімпіади-2025.
Раніше ми повідомляли, що українські боксери повноправно приєдналися до нової організації.
Також читайте про те, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.