Украина завоевала 100 медалей на Дефлимпиаде-2025 и укрепила лидерство: сборная шокировала соперников

Украинская дефлимпийская сборная провела один из самых результативных дней на Играх в Токио, пополнив свой актив 14 медалями и пересекая отметку в 100 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина пересекла рубеж в 100 медалей

Во вторник, 25 ноября, сборная Украины выступила в шести видах спорта, завершив день с 3 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами.

Самым весомым достижением стал новый мировой рекорд Ильи Султанова на дистанции 50 м вольным стилем, который принес команде золото в плавании.

Кроме рекордного результата, украинские пловцы получили еще пять медалей.

Денис Наконечный (100 м брассом) и Мирослав Болдырев (1500 м вольным стилем) стали серебряными призерами, такую же награду завоевала и мужская эстафетная четверка на дистанции 4х100 м.

Бронзу в актив сборной добавил Илья Ритов в заплыве на 200 м баттерфляем.

Каратэ, велоспорт и стрельба принесли новые награды

Мужская сборная Украины по каратэ завоевала золото, тогда как женская команда завершила турнир второй.

В велоспорте Елисавета Топчанюк заняла второе место в олимпийском кросс-кантри XCO.

Еще одну серебряную медаль оформил Сергей Огородник в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.

Баскетбол и волейбол: командные успехи

Украинские баскетболисты завершили день с двумя наградами: мужская команда уступила США в борьбе за золото, получив серебро, а женская сборная обыграла Италию и завоевала бронзу.

В волейболе женская команда также одолела соперниц из Италии и заняла третье место. Мужская сборная в финале этого же вида спорта завоевала золото, одолев тех же итальянцев.

Бронза в боулинге и рост общего медального зачета

В боулинге украинская четверка в составе Екатерины Ковальчук, Виктории Семизенко, Сергея Трубина и Ростислава Майера завоевала бронзовую медаль.

В итоге сборная Украины после 11-го дня имеет 100 медалей и продолжает уверенно удерживать первое место в медальном зачете Дефлимпиады-2025.