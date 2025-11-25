ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина завоевала 100 медалей на Дефлимпиаде-2025 и укрепила лидерство: сборная шокировала соперников

Вторник 25 ноября 2025 18:09
UA EN RU
Украина завоевала 100 медалей на Дефлимпиаде-2025 и укрепила лидерство: сборная шокировала соперников Украина на на Дефлимпиаде-2025 (фото: НКСИУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская дефлимпийская сборная провела один из самых результативных дней на Играх в Токио, пополнив свой актив 14 медалями и пересекая отметку в 100 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина пересекла рубеж в 100 медалей

Во вторник, 25 ноября, сборная Украины выступила в шести видах спорта, завершив день с 3 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами.

Самым весомым достижением стал новый мировой рекорд Ильи Султанова на дистанции 50 м вольным стилем, который принес команде золото в плавании.

Кроме рекордного результата, украинские пловцы получили еще пять медалей.

Денис Наконечный (100 м брассом) и Мирослав Болдырев (1500 м вольным стилем) стали серебряными призерами, такую же награду завоевала и мужская эстафетная четверка на дистанции 4х100 м.

Бронзу в актив сборной добавил Илья Ритов в заплыве на 200 м баттерфляем.

Каратэ, велоспорт и стрельба принесли новые награды

Мужская сборная Украины по каратэ завоевала золото, тогда как женская команда завершила турнир второй.

В велоспорте Елисавета Топчанюк заняла второе место в олимпийском кросс-кантри XCO.

Еще одну серебряную медаль оформил Сергей Огородник в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.

Баскетбол и волейбол: командные успехи

Украинские баскетболисты завершили день с двумя наградами: мужская команда уступила США в борьбе за золото, получив серебро, а женская сборная обыграла Италию и завоевала бронзу.

В волейболе женская команда также одолела соперниц из Италии и заняла третье место. Мужская сборная в финале этого же вида спорта завоевала золото, одолев тех же итальянцев.

Бронза в боулинге и рост общего медального зачета

В боулинге украинская четверка в составе Екатерины Ковальчук, Виктории Семизенко, Сергея Трубина и Ростислава Майера завоевала бронзовую медаль.

В итоге сборная Украины после 11-го дня имеет 100 медалей и продолжает уверенно удерживать первое место в медальном зачете Дефлимпиады-2025.

Ранее мы сообщали, что украинские боксеры полноправно присоединились к новой организации.

Также читайте о том, что в США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины