Украина завоевала 100 медалей на Дефлимпиаде-2025 и укрепила лидерство: сборная шокировала соперников
Украинская дефлимпийская сборная провела один из самых результативных дней на Играх в Токио, пополнив свой актив 14 медалями и пересекая отметку в 100 наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украина пересекла рубеж в 100 медалей
Во вторник, 25 ноября, сборная Украины выступила в шести видах спорта, завершив день с 3 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами.
Самым весомым достижением стал новый мировой рекорд Ильи Султанова на дистанции 50 м вольным стилем, который принес команде золото в плавании.
Кроме рекордного результата, украинские пловцы получили еще пять медалей.
Денис Наконечный (100 м брассом) и Мирослав Болдырев (1500 м вольным стилем) стали серебряными призерами, такую же награду завоевала и мужская эстафетная четверка на дистанции 4х100 м.
Бронзу в актив сборной добавил Илья Ритов в заплыве на 200 м баттерфляем.
Каратэ, велоспорт и стрельба принесли новые награды
Мужская сборная Украины по каратэ завоевала золото, тогда как женская команда завершила турнир второй.
В велоспорте Елисавета Топчанюк заняла второе место в олимпийском кросс-кантри XCO.
Еще одну серебряную медаль оформил Сергей Огородник в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м.
Баскетбол и волейбол: командные успехи
Украинские баскетболисты завершили день с двумя наградами: мужская команда уступила США в борьбе за золото, получив серебро, а женская сборная обыграла Италию и завоевала бронзу.
В волейболе женская команда также одолела соперниц из Италии и заняла третье место. Мужская сборная в финале этого же вида спорта завоевала золото, одолев тех же итальянцев.
Бронза в боулинге и рост общего медального зачета
В боулинге украинская четверка в составе Екатерины Ковальчук, Виктории Семизенко, Сергея Трубина и Ростислава Майера завоевала бронзовую медаль.
В итоге сборная Украины после 11-го дня имеет 100 медалей и продолжает уверенно удерживать первое место в медальном зачете Дефлимпиады-2025.
