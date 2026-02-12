ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина в топ-6 Олимпиады впервые в истории: как команда сделала прорыв, несмотря на запреты

Четверг 12 февраля 2026 20:43
UA EN RU
Украина в топ-6 Олимпиады впервые в истории: как команда сделала прорыв, несмотря на запреты Украинские саночники на Олимпиаде-2026 (фото: ukrluge)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские саночники завершили выступления в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх с лучшим результатом в истории. Команда не только обновила национальный рекорд, но и провела акцию в поддержку Владислава Гераскевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Читать: Кирилл Марсак прокомментировал свой исторический прорыв в короткой программе на Играх-2026

Новый формат и уверенный финиш в шестерке лучших

На Олимпийских играх-2026 соревнования в смешанной эстафете претерпели трансформацию: впервые в состав команд вошли женские двойки.

В борьбе против девяти сильнейших сборных мира украинский квартет продемонстрировал беспрецедентный для страны уровень подготовки.

Сборная Украины начала заезды четвертой.

После финиша последнего участника "сине-желтые" возглавили промежуточный зачет с результатом 3:46.174 минуты, оставив позади представителей Польши, Румынии и Китая. В итоговом протоколе украинцы заняли высокое шестое место.

Золотые награды с установлением рекорда трека завоевала Германия. Серебряные и бронзовые медали достались атлетам из Австрии и Италии соответственно.

Ход эстафеты: как распределились силы на дистанции

Украинская команда показала стабильность на всех этапах обновленной дисциплины:

  • Одиночные заезды: Юлианна Туницкая (56.392 сек) и Андрей Мандзий (55.498 сек) показали шестое время на своих отрезках.
  • Женские пары: Елена Стецкив и Александра Мох продемонстрировали седьмой результат.
  • Мужские пары: Игорь Гой и Назарий Качмар завершили выступление с восьмым временем в своем сегменте.

До этого момента лучшим показателем Украины в эстафетах на Олимпиадах были 11-е места, которые команда занимала в 2014 и 2022 годах.

Таким образом, попадание в топ-6 стало первым случаем в истории, когда отечественные саночники оказались в десятке сильнейших в этой дисциплине.

Жест солидарности: поддержка Владислава Гераскевича

Кроме спортивного достижения, украинская делегация привлекла внимание мирового сообщества правозащитным жестом.

После завершения выступления санкари стали на колено и подняли вверх свои шлемы.

Эта акция стала ответом на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича, которого отстранили от Игр из-за попытки выступить в "шлеме памяти".

Во время попытки произнести слова поддержки атлету и Украине организаторы выключили спортсменам микрофоны.

Ранее мы сообщали, как Меркушина превзошла себя невероятным финишем на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ