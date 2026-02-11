Меркушина перевершила себе: неймовірний фініш українки та драма Джими на Олімпіаді-2026

На Іграх-2026 у Мілані відбулася жіноча індивідуальна гонка з біатлону. Чотири представниці України вели боротьбу за високі позиції, а одна з них встановила особисте досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Виступи українок: досвід проти юності

У другій особистій гонці біатлонної програми Олімпіади-2026 Україну представляли чотири спортсменки.

Цей старт став особливим для Юлії Джими, яка офіційно розпочала свою четверту Олімпіаду.

Водночас для Христини Дмитренко та Дарини Чалик ці змагання стали першою індивідуальною гонкою на головному турнірі чотириріччя.

Олександра Меркушина, яка вже мала досвід виступів у Мілані, вийшла на дистанцію вдруге за ці Ігри.

Драма на вогневих рубежах

Українські снайперки демонстрували вражаючу точність протягом більшої частини дистанції.

Меркушина та Джима закрили всі мішені на перших трьох рубежах, а Дмитренко пройшла без помилок дві стрільби. Проте вирішальною стала саме остання стрільба стоячи.

Олександра Меркушина та Христина Дмитренко припустилися лише однієї помилки на заключному етапі.

Найважче останнє коло видалося досвідченій Юлії Джимі - три хиби на фінальному рубежі відкинули її далеко за межі першої тридцятки.

Підсумки гонки та призерки

Завдяки потужному фінішному колу Олександра Меркушина змогла обійти напарницю по команді та посісти 17-те місце, що є її особистим рекордом.

Христина Дмитренко фінішувала одразу за нею - на 18-й позиції. Юлія Джима та Дарина Чалик, яка заробила три штрафні хвилини, опинилися поза топ-40.

Золоту нагороду виборола француженка Жюлія Сімон, яка навіть з однією хибою випередила співвітчизницю Лу Жанмонно на 53 секунди.

Головною несподіванкою дня стала "бронза" болгарської біатлоністки Лори Хрістової.

Олімпіада-2026. Індивідуальна гонка (жінки):

Жюлія Сімон (Франція) - 41:25.6 (1) Лу Жанмонно (Франція) - +53.1 (2) Лора Хрістова (Болгарія) - +1:04.5 (0)

...