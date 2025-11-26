Україна стала чемпіоном Дефлімпіади-2025: 100 медалей і деталі історичного тріумфу

Українські дефлімпійці - найкращі у світі

Протягом 12 змагальних днів українські спортсмени продемонстрували вражаючу майстерність та волю до перемоги, здобувши 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових медалей.

Цей показник забезпечив Україні беззаперечне перше місце в загальній таблиці.

Найближчим переслідувачем збірної України стала команда США, яка фінішувала з 36 нагородами (17 золотих, 7 срібних, 12 бронзових).

Трійку лідерів замкнули господарі змагань - спортсмени Японії, у доробку яких 51 медаль (16 золотих, 12 срібних, 23 бронзові).

Японія обійшла збірну Китаю за кількістю золотих медалей, хоча китайська команда й здобула 50 нагород (12 золотих).

Варто зазначити, що значний медальний доробок у 52 нагороди мали "нейтральні спортсмени", проте, відповідно до правил, їхні результати не були зараховані до офіційного командного заліку.

Рекордні досягнення та лідери за видами спорту

Українські дефлімпійці не лише впевнено виграли командний залік, але й встановили низку індивідуальних рекордів. За підсумками Ігор, наші атлети оновили 8 світових рекордів та 12 рекордів Дефлімпіад.

Представники України піднімалися на п'єдестал пошани у 13 різних видах спорту. Найбільш результативним для "синьо-жовтих" виявилося спортивне орієнтування, яке принесло сім золотих нагород і загалом 15 медалей усіх ґатунків.

Також, за наявною інформацією, збірна України посіла перше місце у загальному заліку з карате.

Другий найкращий результат в історії

Здобуті 100 нагород – це видатний показник, який підтверджує статус України як світового лідера у дефлімпійському русі.

Однак, це не є абсолютним рекордом країни. Найкращий результат збірна України показала на Дефлімпіаді у 2021 році, де було завойовано 138 медалей, зокрема 62 найвищої проби.

Топ-5 медального заліку Дефлімпіади-2025

Україна - 100 медалей (32 "золото", 39 "срібло", 29 "бронза") США - 36 медалей (17 "золото", 7 "срібло", 12 "бронза") Японія - 51 медаль (16 "золото", 12 "срібло", 23 "бронза") Китай - 50 медалей (12 "золото", 16 "срібло", 22 "бронза") Південна Корея - 43 медалі (11 "золото", 13 "срібло", 19 "бронза")

Наступні, вже зимові Дефлімпійські ігри, відбудуться у 2027 році в австрійському Інсбруку.