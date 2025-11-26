Украина стала чемпионом Дефлимпиады-2025: 100 медалей и детали исторического триумфа

Украинские дефлимпийцы - лучшие в мире

В течение 12 соревновательных дней украинские спортсмены продемонстрировали впечатляющее мастерство и волю к победе, получив 32 золотые, 39 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Этот показатель обеспечил Украине безоговорочное первое место в общей таблице.

Ближайшим преследователем сборной Украины стала команда США, которая финишировала с 36 наградами (17 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых).

Тройку лидеров замкнули хозяева соревнований - спортсмены Японии, в активе которых 51 медаль (16 золотых, 12 серебряных, 23 бронзовые).

Япония обошла сборную Китая по количеству золотых медалей, хотя китайская команда и получила 50 наград (12 золотых).

Стоит отметить, что значительный медальный задел в 52 награды имели "нейтральные спортсмены", однако, согласно правилам, их результаты не были зачислены в официальный командный зачет.

Рекордные достижения и лидеры по видам спорта

Украинские дефлимпийцы не только уверенно выиграли командный зачет, но и установили ряд индивидуальных рекордов. По итогам Игр, наши атлеты обновили 8 мировых рекордов и 12 рекордов Дефлимпиад.

Представители Украины поднимались на пьедестал почета в 13 различных видах спорта. Наиболее результативным для "сине-желтых" оказалось спортивное ориентирование, которое принесло семь золотых наград и всего 15 медалей всех сортов.

Также, по имеющейся информации, сборная Украины заняла первое место в общем зачете по каратэ.

Второй лучший результат в истории

Полученные 100 наград - это выдающийся показатель, который подтверждает статус Украины как мирового лидера в дефлимпийском движении.

Однако, это не является абсолютным рекордом страны. Лучший результат сборная Украины показала на Дефлимпиаде в 2021 году, где было завоевано 138 медалей, в том числе 62 высшей пробы.

Топ-5 медального зачета Дефлимпиады-2025

Украина - 100 медалей (32 "золото", 39 "серебро", 29 "бронза") США - 36 медалей (17 "золото", 7 "серебро", 12 "бронза") Япония - 51 медаль (16 "золото", 12 "серебро", 23 "бронза") Китай - 50 медалей (12 "золото", 16 "серебро", 22 "бронза") Южная Корея - 43 медали (11 "золото", 13 "серебро", 19 "бронза")

Следующие, уже зимние Дефлимпийские игры, состоятся в 2027 году в австрийском Инсбруке.