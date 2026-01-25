Україна розбила Литву, але втратила шанс стати першою: турнірна таблиця Євро-2026 з футзалу

Євро-2026 з футзалу, груповий раунд, 2-й тур

Україна – Литва – 4:1

Голи: Чернявський, 7, Первєєв, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяєв, 36

Важливість матчу

Після поразки "синьо-жовтих" від Вірменії (1:2) на старті турніру та нічиєї в матчі Литва – Чехія (3:3), збірна України вже не мала права на помилку. У разі поразки від Литви наша команда достроково втрачала шанси на вихід з групи. Для покращення турнірної ситуації треба було грати лише на перемогу.

Деталі гри

Тому не дивно, що підопічні Олександра Косенка вийшли на поєдинок зарядженими на результат. "Синьо-жовті" мали відчутну перевагу в першому таймі, який завершили з двома забитими м'ячами.

Відкрив рахунок вже на 7-й хвилині Чернявський – потужним ударом здалеку у лівий верхній кут. А у середині періоду ідеально розіграний кутовий призвів до другого голу. Швед накинув на Первєєва, який піймав м'яч на ногу та здалеку пробив кіпера литовців Маценіса.

Українці мали нагоди збільшити перевагу. Проте й литовці проводили небезпечні контрвипади. Зокрема ще за рахунку 1:0 Баранаускас вибачив нашу команду.

Після перерви активізувалися литовці, які намагалися змінити хід гри. Проте створити реальну небезпеку біля воріт Сухова господарі не змогли. Натомість ледь не пропустили після удару Корсуна, коли польовий гравець литовців вибив м'яч з лінії воріт.

Третій гол "синьо-жовтих" практично закрив матч. Героєм епізоду став воротар українців Сухов. Він спочатку відбив два удари суперників, після чого розпочав контратаку своєї команди. Вибіг далеко у поле та віддав на Корсуна, який замкнув пас – 3:0.

Далі Україна мала чимало моментів – забивати могли зокрема Первєєв та Абакшин.

Гол, який назрівав, стався вже під кінець другої половини. Литва замінила голкіпера польовим гравцем, чим скористалися Приходько та Абакшин. Перший вдало асистував, а другий – вразив порожні ворота – 4:0.

Після цього українці трохи заспокоїлися і таки дозволили суперникам розмочити результат. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "синьо-жовтих" – 4:1.

Турнірна ситуація та заключний тур

Ще перед українсько-литовським протистоянням свій матч провели інші учасники групи – Вірменія та Чехія. Команди видали результативний матч, який завершився перемогою Вірменії – 5:4.

Таким чином вірмени достроково посіли перше місце в групі та вийшли до плей-офф. Україна завдяки перемозі піднялася на другу сходинку.

Турнірна таблиця групи В після 2-х турів

Вірменія – 6 очок (м'ячі – 7:5) Україна – 3 (5:3) Чехія – 1 (7:8) Литва – 1 (4:7)

Заключний тур у групі відбудеться у середу, 28 січня. Україна гратиме проти Чехії. Для виходу у плей-офф "синьо-жовтим" достатньо буде нічиєї.