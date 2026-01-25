Украина разбила Литву, но потеряла шанс стать первой: турнирная таблица Евро-2026 по футзалу

Евро-2026 по футзалу, групповой раунд, 2-й тур

Украина - Литва - 4:1

Голы: Чернявский, 7, Первеев, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 - Дерендяев, 36

Важность матча

После поражения "сине-желтых" от Армении (1:2) на старте турнира и ничьей в матче Литва - Чехия (3:3), сборная Украины уже не имела права на ошибку. В случае поражения от Литвы наша команда досрочно теряла шансы на выход из группы. Для улучшения турнирной ситуации надо было играть только на победу.

Детали игры

Поэтому неудивительно, что подопечные Александра Косенко вышли на поединок заряженными на результат. "Сине-желтые" имели ощутимое преимущество в первом тайме, который завершили с двумя забитыми мячами.

Открыл счет уже на 7-й минуте Чернявский - мощным ударом издали в левый верхний угол. А в середине периода идеально разыгранный угловой привел ко второму голу. Швед набросил на Первеева, который поймал мяч на ногу и издали пробил кипера литовцев Мацениса.

Украинцы имели возможности увеличить преимущество. Однако и литовцы проводили опасные контрвыпады. В частности еще при счете 1:0 Баранаускас простил нашу команду.

После перерыва активизировались литовцы, которые пытались изменить ход игры. Однако создать реальную опасность у ворот Сухова хозяева не смогли. Зато едва не пропустили после удара Корсуна, когда полевой игрок литовцев выбил мяч с линии ворот.

Третий гол "сине-желтых" практически закрыл матч. Героем эпизода стал вратарь украинцев Сухов. Он сначала отразил два удара соперников, после чего начал контратаку своей команды. Выбежал далеко в поле и отдал на Корсуна, который замкнул пас - 3:0.

Далее Украина имела немало моментов - забивать могли в частности Первеев и Абакшин.

Гол, который назревал, произошел уже к концу второй половины. Литва заменила голкипера полевым игроком, чем воспользовались Приходько и Абакшин. Первый удачно ассистировал, а второй - поразил пустые ворота - 4:0.

После этого украинцы немного успокоились и таки позволили соперникам размочить результат. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "сине-желтых" - 4:1.

Турнирная ситуация и заключительный тур

Еще перед украинско-литовским противостоянием свой матч провели другие участники группы - Армения и Чехия. Команды выдали результативный матч, который завершился победой Армении - 5:4.

Таким образом армяне досрочно заняли первое место в группе и вышли в плей-офф. Украина благодаря победе поднялась на вторую строчку.

Турнирная таблица группы В после 2-х туров

Армения - 6 очков (мячи - 7:5) Украина - 3 (5:3) Чехия - 1 (7:8) Литва - 1 (4:7)

Заключительный тур в группе состоится в среду, 28 января. Украина будет играть против Чехии. Для выхода в плей-офф "сине-желтым" достаточно будет ничьей.