Україна з першого місця вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025: вирішальна перемога над Парагваєм

Вирішальний матч групи

У першому таймі обидві команди діяли обережно, але після перерви гра значно пожвавилася.

На старті другої половини Максим Деркач, щойно вийшовши на заміну, відкрив рахунок. Проте вже за кілька хвилин парагвайці зрівняли - автоголом відзначився Мельниченко після прострілу суперника.

Ключовим моментом став епізод на 80-й хвилині, коли Пономаренко прорвався через центр поля та завдав точного удару в дальній кут.

Перемога з рахунком 2:1 дозволила "синьо-жовтим" завершити груповий раунд на першому місці та пробитися до 1/8 фіналу.

П’ятий вихід у плейоф

Для української молодіжки це вже п’ятий в історії вихід до стадії плейоф світового форуму. І зазначу, що наша команда жодного разу не завершувала виступи на груповій стадії.

Коли наступний матч

Суперник збірної України у 1/8 фіналу визначиться після завершення всіх поєдинків групового етапу. "Синьо-жовті" зіграють проти однієї з команд, які посядуть друге місце у своїх групах.

Поєдинок за вихід до чвертьфіналу відбудеться у ніч на середу, 8 жовтня, о 02:00 за київським часом.