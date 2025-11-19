Україна у плей-офф ЧС-2026: остаточний список суперників та коли жеребкування

Команди та путівки

У плей-офф раунді кваліфікації ЧС-2026 виступлять 16 збірних: 12 – других команд з відбіркових груп та ще 4 – від Ліги націй УЄФА. Вони розіграють чотири путівки на світову першість.

Команди будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні в кожному. Матчі проходитимуть у форматі одного півфіналу та одного фіналу. Поєдинки пройдуть у березні 2026 року. Це остання стадія європейського відбору перед стартом чемпіонату світу.

Розподіл за кошиками

Остаточний склад кошиків буде затверджено після оновлення рейтингу ФІФА 19 листопада. Однак Україна гарантовано потрапляє до першого кошика.

Перший кошик: Італія, Данія, Туреччина, Україна

Італія, Данія, Туреччина, Україна Другий кошик: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Польща, Уельс, Чехія, Словаччина Третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово

Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово Четвертий кошик: Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія, Швеція

Три перших кошика сформовані з других команд у відбіркових групах за рейтингом ФІФА. Четвертий – за підсумками Ліги націй УЄФА-2024/25.

Такий формат уже застосовувався перед ЧС-2022. Тоді Україна перемогла Шотландію у півфіналі, але у фіналі поступилася Уельсу.

На кого може вийти Україна

Оскільки Україна – в першому кошику, її суперником стане одна з чотирьох команд четвертого:

Румунія

Північна Македонія

Північна Ірландія

Швеція

"Синьо-жовті" гарантовано проведе матч першого раунду плей-офф у статусі господаря. Якщо команда зіграє успішно, у фіналі вона зустрінеться зі збірною з другого або третього кошика. Господар фінального матчу визначатиметься окремим жеребом.

Півфінали відбудуться 26 березня 2026 року, фінали – 31 березня.

Коли жеребкування і де дивитися трансляцію

Церемонія запланована на четвер, 20 листопада. Вона пройде в штаб-квартирі ФІФА у швейцарському Цюриху. Початок – о 14:00 за київським часом.

Спершу оголосять пари міжконтинентального плей-офф (шість команд боротимуться за два місця на мундіалі). Далі визначать долю європейських збірних.

В Україні трансляцію заходу покаже MEGOGO, що володіє правами на турніри ФІФА. Також церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті ФІФА.