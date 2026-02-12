Україна отримає суперників у Лізі націй УЄФА: де і коли дивитися жеребкування онлайн

Суперники і кошики

Збірна України стартує в турнірі у другому за силою Дивізіоні В, де виступлять 16 команд. Вони зіграють міх собою у чотирьох квартетах.

Перед жеребкуванням "синьо-жовті" потрапили до другого кошика. Це означає, що на груповому етапі вони точно не зіграють проти команд із цього ж кошика – Швейцарії, Боснії і Герцеговини та Австрії.

Склад кошиків Дивізіону В виглядає так:

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль

Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна

Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія

Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

Таким чином, українці отримають по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

Жеребкування також визначить склади груп в інших дивізіонах турніру – А, С та D.

Коли і за що гратимуть

Поєдинки групового етапу заплановані з 24 вересня по 17 листопада 2026 року.

За його підсумками найкращі команди груп підвищаться у класі, найгірші – підуть на пониження. Другі та треті команди візьмуть участь у плей-офф, де боротимуться за вихід до вищої групи, або збереження прописки у своїй.

По дві кращі команди Дивізіону А розіграють за системою плей-офф головний трофей турніру.

Крім того, результати Ліги націй впливатимуть на кваліфікацію до чемпіонату Європи-2028.

Де дивитися жеребкування

Церемонія відбудеться 12 лютого, о 19:00 за київським часом. Пряму онлайн-трансляцію забезпечать офіційний сайт УЄФА. В Україні слідкувати за жеребкуванням можна буде також на платформах медіасервісу MEGOGO.

Як Україна виступала в Лізі Націй

У першому розіграші ЛН, у сезоні-2018/2019, "синьо-жовті" стартували в Лізі В. Команді Андрія Шевченка вдалося випередити Чехію та Словаччину й пробитися у вищий дивізіон.

У Лізі націй-2020/2021 наша збірна спробувала себе в компанії найсильніших команд і навіть обіграла Іспанію на власному полі. Та, на жаль, поєдинок останнього туру Швейцарія – Україна було скасовано через епідемію коронавірусу. За рішенням КДК УЄФА нашій команді було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Через такий результат "синьо-жовті" посіли останнє місце в групі й опустилися в Лігу В.

У розіграші сезону-2022/2023 в Лізі В збірна України виступала в групі разом із командами Ірландії, Шотландії та Вірменії. Підопічні Олександра Петракова здобули три перемоги, двічі зіграли внічию й одного разу програли. У підсумку вони посіли друге місце в групі й залишилися в Лізі В.

У сезоні-2024/2025 збірна України в Лізі В потрапила до першої групи разом із Чехією, Грузією та Албанією. Команда під керівництвом Сергія Реброва двічі перемогла, двічі зіграла внічию й двічі програла. Підсумковий результат – друге місце, яке дало змогу "синьо-жовтим" поборотися в плей-офф за вихід до Ліги А. За результатами двоматчевого протистояння збірна України поступилася Бельгії й залишилася в Лізі В, де й виступатиме в п'ятому за ліком розіграші Ліги націй.

Хто перемагав у турнірі

Переможцями попередніх чотирьох циклів Ліги націй ставали збірні Португалії (2019, 2025), Франції (2021) та Іспанії (2023).