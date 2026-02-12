Україна отримає суперників у Лізі націй УЄФА: де і коли дивитися жеребкування онлайн

12 лютого, у Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2026/27. Своїх суперників дізнається зокрема й збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Збірна України стартує в турнірі у другому за силою Дивізіоні В, де виступлять 16 команд. Вони зіграють міх собою у чотирьох квартетах.
Перед жеребкуванням "синьо-жовті" потрапили до другого кошика. Це означає, що на груповому етапі вони точно не зіграють проти команд із цього ж кошика – Швейцарії, Боснії і Герцеговини та Австрії.
Склад кошиків Дивізіону В виглядає так:
Таким чином, українці отримають по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.
Жеребкування також визначить склади груп в інших дивізіонах турніру – А, С та D.
Поєдинки групового етапу заплановані з 24 вересня по 17 листопада 2026 року.
За його підсумками найкращі команди груп підвищаться у класі, найгірші – підуть на пониження. Другі та треті команди візьмуть участь у плей-офф, де боротимуться за вихід до вищої групи, або збереження прописки у своїй.
По дві кращі команди Дивізіону А розіграють за системою плей-офф головний трофей турніру.
Крім того, результати Ліги націй впливатимуть на кваліфікацію до чемпіонату Європи-2028.
Церемонія відбудеться 12 лютого, о 19:00 за київським часом. Пряму онлайн-трансляцію забезпечать офіційний сайт УЄФА. В Україні слідкувати за жеребкуванням можна буде також на платформах медіасервісу MEGOGO.
У першому розіграші ЛН, у сезоні-2018/2019, "синьо-жовті" стартували в Лізі В. Команді Андрія Шевченка вдалося випередити Чехію та Словаччину й пробитися у вищий дивізіон.
У Лізі націй-2020/2021 наша збірна спробувала себе в компанії найсильніших команд і навіть обіграла Іспанію на власному полі. Та, на жаль, поєдинок останнього туру Швейцарія – Україна було скасовано через епідемію коронавірусу. За рішенням КДК УЄФА нашій команді було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Через такий результат "синьо-жовті" посіли останнє місце в групі й опустилися в Лігу В.
У розіграші сезону-2022/2023 в Лізі В збірна України виступала в групі разом із командами Ірландії, Шотландії та Вірменії. Підопічні Олександра Петракова здобули три перемоги, двічі зіграли внічию й одного разу програли. У підсумку вони посіли друге місце в групі й залишилися в Лізі В.
У сезоні-2024/2025 збірна України в Лізі В потрапила до першої групи разом із Чехією, Грузією та Албанією. Команда під керівництвом Сергія Реброва двічі перемогла, двічі зіграла внічию й двічі програла. Підсумковий результат – друге місце, яке дало змогу "синьо-жовтим" поборотися в плей-офф за вихід до Ліги А. За результатами двоматчевого протистояння збірна України поступилася Бельгії й залишилася в Лізі В, де й виступатиме в п'ятому за ліком розіграші Ліги націй.
Переможцями попередніх чотирьох циклів Ліги націй ставали збірні Португалії (2019, 2025), Франції (2021) та Іспанії (2023).
