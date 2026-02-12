Украина получит соперников в Лиге наций УЕФА: где и когда смотреть жеребьевку онлайн

Соперники и корзины

Сборная Украины стартует в турнире во втором по силе Дивизионе В, где выступят 16 команд. Они сыграют между собой в четырех квартетах.

Перед жеребьевкой "сине-желтые" попали во вторую корзину. Это означает, что на групповом этапе они точно не сыграют против команд из этой же корзины - Швейцарии, Боснии и Герцеговины и Австрии.

Состав корзин Дивизиона В выглядит так:

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Словения, Грузия, Ирландия, Румыния Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Таким образом, украинцы получат по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Жеребьевка также определит составы групп в других дивизионах турнира - А, С и D.

Когда и за что будут играть

Поединки группового этапа запланированы с 24 сентября по 17 ноября 2026 года.

По его итогам лучшие команды групп повысятся в классе, худшие - пойдут на понижение. Вторые и третьи команды примут участие в плей-офф, где будут бороться за выход в высшую группу, или сохранение прописки в своей.

По две лучшие команды Дивизиона А разыграют по системе плей-офф главный трофей турнира.

Кроме того, результаты Лиги наций будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы-2028.

Где смотреть жеребьевку

Церемония состоится 12 февраля, в 19:00 по киевскому времени. Прямую онлайн-трансляцию обеспечат официальный сайт УЕФА. В Украине следить за жеребьевкой можно будет также на платформах медиасервиса MEGOGO.

Как Украина выступала в Лиге Наций

В первом розыгрыше ЛН, в сезоне-2018/2019, "сине-желтые" стартовали в Лиге В. Команде Андрея Шевченко удалось опередить Чехию и Словакию и пробиться в высший дивизион.

В Лиге наций-2020/2021 наша сборная попробовала себя в компании сильнейших команд и даже обыграла Испанию на своем поле. Но, к сожалению, поединок последнего тура Швейцария - Украина был отменен из-за эпидемии коронавируса. По решению КДК УЕФА нашей команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Из-за такого результата "сине-желтые" заняли последнее место в группе и опустились в Лигу В.

В розыгрыше сезона-2022/2023 в Лиге В сборная Украины выступала в группе вместе с командами Ирландии, Шотландии и Армении. Подопечные Александра Петракова одержали три победы, дважды сыграли вничью и однажды проиграли. В итоге они заняли второе место в группе и остались в Лиге В.

В сезоне-2024/2025 сборная Украины в Лиге В попала в первую группу вместе с Чехией, Грузией и Албанией. Команда под руководством Сергея Реброва дважды победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Итоговый результат - второе место, которое позволило "сине-желтым" побороться в плей-офф за выход в Лигу А. По результатам двухматчевого противостояния сборная Украины уступила Бельгии и осталась в Лиге В, где и будет выступать в пятом по счету розыгрыше Лиги наций.

Кто побеждал в турнире

Победителями предыдущих четырех циклов Лиги наций становились сборные Португалии (2019, 2025), Франции (2021) и Испании (2023).