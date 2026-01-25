Україна – Литва: де і коли дивитися ключовий матч Євро-2026 з футзалу

Важкий старт "синьо-жовтих"

У першому матчі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії з рахунком 1:2. Автором єдиного голу українців став Владислав Первєєв, тоді як у складі суперника дубль оформив Мігран Дерменджян.

Після гри головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував невдалий результат.

"Це був дуже важкий матч. Ми не хотіли починати з поразки. У першому таймі грали без швидкості та руху. У другому змінили підхід – це допомогло, але для потрібного результату цього виявилося замало", - зазначив наставник.

Турнірна ситуація та важливість матчу

Збірна Литви посідає 35-те місце в рейтингу УЄФА та вперше у своїй історії виступає на Євро – завдяки статусу одного з господарів турніру. У першому турі литовці дебютували результативною нічиєю проти Чехії – 3:3.

Таким чином збірна України опинилася на останньому місці в групі.

Турнірна таблиця групи B

Вірменія – 3 очки Литва – 1 Чехія – 1 Україна – 0

До плей-офф виходять дві найкращі команди з кожної групи. У разі поразки від Литви Україна достроково втратить шанси на вихід з групи. У такому випадку литовці матимуть перевагу в чотири очки над "синьо-жовтими", а одна з команд у парі Вірменія – Чехія за будь-якого результату стане недосяжною для українців.

Де і коли дивитися гру

Матч Україна – Литва відбудеться 25 січня, на "Жальгіріс-Арені" в Каунасі. Початок – о 17:00 за київським часом.

Переглянути зустріч онлайн можна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", який потребує підписки. Також гру транслюватиме канал "MEGOGO Спорт" – він доступний безкоштовно в ефірній мережі Т2 та кабельних мережах.