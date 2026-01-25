RU

Украина - Литва: где и когда смотреть ключевой матч Евро-2026 по футзалу

На старте турнира украинцы уступили Армении (фото: uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 25 января, сборная Украины по футзалу проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2026. Соперником "сине-желтых" станет один из хозяев турнира - команда Литвы. Поединок имеет решающее значение для украинцев в борьбе за выход в плей-офф.

Где и когда смотреть ключевую встречу турнира - подскажет РБК-Украина.

Тяжелый старт "сине-желтых"

В первом матче Евро-2026 сборная Украины сенсационно уступила Армении со счетом 1:2. Автором единственного гола украинцев стал Владислав Первеев, тогда как в составе соперника дубль оформил Мигран Дерменджян.

После игры главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал неудачный результат.

"Это был очень тяжелый матч. Мы не хотели начинать с поражения. В первом тайме играли без скорости и движения. Во втором изменили подход - это помогло, но для нужного результата этого оказалось мало", - отметил наставник.

Турнирная ситуация и важность матча

Сборная Литвы занимает 35-е место в рейтинге УЕФА и впервые в своей истории выступает на Евро - благодаря статусу одного из хозяев турнира. В первом туре литовцы дебютировали результативной ничьей против Чехии - 3:3.

Таким образом сборная Украины оказалась на последнем месте в группе.

Турнирная таблица группы B

  1. Армения - 3 очка
  2. Литва - 1
  3. Чехия - 1
  4. Украина - 0

В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы. В случае поражения от Литвы Украина досрочно потеряет шансы на выход из группы. В таком случае литовцы будут иметь преимущество в четыре очка над "сине-желтыми", а одна из команд в паре Армения - Чехия при любом результате станет недосягаемой для украинцев.

Где и когда смотреть игру

Матч Украина - Литва состоится 25 января, на "Жальгирис-Арене" в Каунасе. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Посмотреть встречу онлайн можно на канале "MEGOGO Футбол Первый", который требует подписки. Также игру будет транслировать канал "MEGOGO Спорт" - он доступен бесплатно в эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

