Україна за крок від фіаско: фатальна осічка з аутсайдером перекреслює плани на Євро

Молодіжна збірна України з футболу знову не змогла здобути перемогу в межах кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. У домашньому протистоянні з Литвою підопічні Унаї Мельгоси задовольнилися нічиєю.
У п'ятому турі відбіркового циклу "синьо-жовті" вдруге розійшлися миром із суперником. Поєдинок проти литовців завершився з рахунком 1:1.
Попри статус фаворита, українська команда не зуміла втримати перевагу, здобуту в другому таймі.
Рахунок було відкрито на 61-й хвилині. Захисник Ілля Крупський, підключившись до атаки лівим флангом, виконав точну передачу на Данила Кревсуна.
Півзахисник вдало скористався моментом і забив свій другий гол за молодіжну команду.
Проте радість господарів була недовгою. Вже на 70-й хвилині Ернестас Гуделевічюс виконав дальній удар, а Фаустас Степонавічюс вдало зіграв головою, переправивши м'яч у сітку воріт українців.
Серія без перемог команди Мельгоси триває вже чотири поєдинки (дві нічиї та дві поразки). Наразі Україна посідає третю сходинку в групі H, маючи в активі 5 очок.
Лідером залишається Туреччина (11 пунктів), а другу позицію посідає Хорватія (10 очок), яка має гру в запасі.
Наступний шанс виправити ситуацію українці матимуть уже у вівторок, 31 березня. Матч проти збірної Угорщини розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, що для виходу на Євро-2027 необхідно посідати перше місце або ставати найкращою командою серед других місць, щоб уникнути стадії плей-офф.
