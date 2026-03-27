Україна за крок від фіаско: фатальна осічка з аутсайдером перекреслює плани на Євро

Результат матчу в групі Н

У п'ятому турі відбіркового циклу "синьо-жовті" вдруге розійшлися миром із суперником. Поєдинок проти литовців завершився з рахунком 1:1.

Попри статус фаворита, українська команда не зуміла втримати перевагу, здобуту в другому таймі.

Хід гри та забиті м'ячі

Рахунок було відкрито на 61-й хвилині. Захисник Ілля Крупський, підключившись до атаки лівим флангом, виконав точну передачу на Данила Кревсуна.

Півзахисник вдало скористався моментом і забив свій другий гол за молодіжну команду.

Проте радість господарів була недовгою. Вже на 70-й хвилині Ернестас Гуделевічюс виконав дальній удар, а Фаустас Степонавічюс вдало зіграв головою, переправивши м'яч у сітку воріт українців.

Турнірне становище та перспективи

Серія без перемог команди Мельгоси триває вже чотири поєдинки (дві нічиї та дві поразки). Наразі Україна посідає третю сходинку в групі H, маючи в активі 5 очок.

Лідером залишається Туреччина (11 пунктів), а другу позицію посідає Хорватія (10 очок), яка має гру в запасі.

Турнірна таблиця групи Н:

Туреччина - 11 очок (5 матчів) Хорватія - 10 (4) Україна - 5 (5) Угорщина - 3 (4) Литва - 2 (6)

Наступний шанс виправити ситуацію українці матимуть уже у вівторок, 31 березня. Матч проти збірної Угорщини розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, що для виходу на Євро-2027 необхідно посідати перше місце або ставати найкращою командою серед других місць, щоб уникнути стадії плей-офф.