Украина в шаге от фиаско: роковая осечка с аутсайдером перечеркивает планы на Евро

Результат матча в группе Н

В пятом туре отборочного цикла "сине-желтые" во второй раз разошлись миром с соперником. Поединок против литовцев завершился со счетом 1:1.

Несмотря на статус фаворита, украинская команда не сумела удержать преимущество, добытое во втором тайме.

Ход игры и забитые мячи

Счет был открыт на 61-й минуте. Защитник Илья Крупский, подключившись к атаке левым флангом, выполнил точную передачу на Даниила Кревсуна.

Полузащитник удачно воспользовался моментом и забил свой второй гол за молодежную команду.

Однако радость хозяев была недолгой. Уже на 70-й минуте Эрнестас Гуделевичюс выполнил дальний удар, а Фаустас Степонавичюс удачно сыграл головой, переправив мяч в сетку ворот украинцев.

Турнирное положение и перспективы

Серия без побед команды Мельгосы продолжается уже четыре поединка (две ничьи и два поражения). Сейчас Украина занимает третью строчку в группе H, имея в активе 5 очков.

Лидером остается Турция (11 пунктов), а вторую позицию занимает Хорватия (10 очков), которая имеет игру в запасе.

Турнирная таблица группы Н:

Турция - 11 очков (5 матчей) Хорватия - 10 (4) Украина - 5 (5) Венгрия - 3 (4) Литва - 2 (6)

Следующий шанс исправить ситуацию украинцы будут иметь уже во вторник, 31 марта. Матч против сборной Венгрии начнется в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что для выхода на Евро-2027 необходимо занимать первое место или становиться лучшей командой среди вторых мест, чтобы избежать стадии плей-офф.