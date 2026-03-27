Украина в шаге от фиаско: роковая осечка с аутсайдером перечеркивает планы на Евро

21:06 27.03.2026 Пт
2 мин
Украина не может победить уже четыре матча подряд. Что сломалось в команде?
aimg Екатерина Урсатий
Молодежная сборная Украины в отборе Евро-2027 (фото: УАФ)

Молодежная сборная Украины по футболу снова не смогла одержать победу в рамках квалификации к чемпионату Европы 2027 года. В домашнем противостоянии с Литвой подопечные Унаи Мельгосы довольствовались ничьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Результат матча в группе Н

В пятом туре отборочного цикла "сине-желтые" во второй раз разошлись миром с соперником. Поединок против литовцев завершился со счетом 1:1.

Несмотря на статус фаворита, украинская команда не сумела удержать преимущество, добытое во втором тайме.

Ход игры и забитые мячи

Счет был открыт на 61-й минуте. Защитник Илья Крупский, подключившись к атаке левым флангом, выполнил точную передачу на Даниила Кревсуна.

Полузащитник удачно воспользовался моментом и забил свой второй гол за молодежную команду.

Однако радость хозяев была недолгой. Уже на 70-й минуте Эрнестас Гуделевичюс выполнил дальний удар, а Фаустас Степонавичюс удачно сыграл головой, переправив мяч в сетку ворот украинцев.

Турнирное положение и перспективы

Серия без побед команды Мельгосы продолжается уже четыре поединка (две ничьи и два поражения). Сейчас Украина занимает третью строчку в группе H, имея в активе 5 очков.

Лидером остается Турция (11 пунктов), а вторую позицию занимает Хорватия (10 очков), которая имеет игру в запасе.

Турнирная таблица группы Н:

  1. Турция - 11 очков (5 матчей)
  2. Хорватия - 10 (4)
  3. Украина - 5 (5)
  4. Венгрия - 3 (4)
  5. Литва - 2 (6)

Следующий шанс исправить ситуацию украинцы будут иметь уже во вторник, 31 марта. Матч против сборной Венгрии начнется в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что для выхода на Евро-2027 необходимо занимать первое место или становиться лучшей командой среди вторых мест, чтобы избежать стадии плей-офф.

