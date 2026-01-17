UA

Україна з двома учасниками персьюту: підсумки спринту Кубка світу з біатлону в Рупольдингу

Кубок світу з біатлону в Рупольдингу (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України не змогла потрапити до залікової зони у спринті Кубка світу з біатлону в Рупольдингу. Найближчим до очок був Віталій Мандзин, а перемогу здобув Себастьян Самуельссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Спринт перед олімпійською паузою

Чоловічий спринт став єдиною гонкою етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу, яку провели у передостанній день змагань.

На старт вийшли п’ять представників України, серед них Тарас Лесюк, який не брав участі в попередньому етапі в Обергофі.

Ця гонка була останньою у календарі перед Олімпійськими іграми-2026 та мала вплинути на проміжні позиції в заліку Кубка націй, де Україна після 17-го місця в естафеті опустилася на 12-ту сходинку.

Результати українців у спринті

Як і напередодні жіноча команда, чоловіча збірна України залишилася поза заліковою зоною.

Найкращий результат серед синьо-жовтих показав Віталій Мандзин, однак два кола штрафу не дозволили йому фінішувати в топ-40.
Дмитро Підручний чисто відпрацював лежку, але допустив дві хиби на стрільбі стоячи й за підсумком поступився Мандзину.

Єдиним українцем без штрафних кіл став Антон Дудченко, втім за швидкістю на дистанції він програв партнерам по команді, випередивши лише Тараса Лесюка, який завершив спринт з двома промахами.

Хто пробився до персьюту

У підсумку жоден українець не потрапив до залікової зони. Віталій Мандзин фінішував 41-м, зупинившись за крок від очок.

До гонки переслідування також кваліфікувався Дмитро Підручний, який посів 59-те місце.

Перемога Самуельссона

Переможцем чоловічого спринту став швед Себастьян Самуельссон. Він майже на 18 секунд випередив лідера загального заліку Томмазо Джакомеля.

Для Самуельссона ця перемога стала першою в особистих гонках поточного сезону Кубка світу.

Кубок світу з біатлону. Рупольдинг. Спринт (чоловіки):

  1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 21:53.8
  2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +17.6
  3. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +34.1
  4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) +41.2
  5. Ерік Перро (Франція, 1+0) +42.2
  6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +45.8

...

  • 41. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:48.4
  • 59. Дмитро Підручний (Україна, 0+2) +2:12.2
  • 63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:19.5
  • 72. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:33.9
  • 81. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:47.7

 

Збірна УкраїниБиатлон