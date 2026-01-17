Україна з двома учасниками персьюту: підсумки спринту Кубка світу з біатлону в Рупольдингу

Спринт перед олімпійською паузою
Чоловічий спринт став єдиною гонкою етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу, яку провели у передостанній день змагань.
На старт вийшли п’ять представників України, серед них Тарас Лесюк, який не брав участі в попередньому етапі в Обергофі.
Ця гонка була останньою у календарі перед Олімпійськими іграми-2026 та мала вплинути на проміжні позиції в заліку Кубка націй, де Україна після 17-го місця в естафеті опустилася на 12-ту сходинку.
Результати українців у спринті
Як і напередодні жіноча команда, чоловіча збірна України залишилася поза заліковою зоною.
Найкращий результат серед синьо-жовтих показав Віталій Мандзин, однак два кола штрафу не дозволили йому фінішувати в топ-40.
Дмитро Підручний чисто відпрацював лежку, але допустив дві хиби на стрільбі стоячи й за підсумком поступився Мандзину.
Єдиним українцем без штрафних кіл став Антон Дудченко, втім за швидкістю на дистанції він програв партнерам по команді, випередивши лише Тараса Лесюка, який завершив спринт з двома промахами.
Хто пробився до персьюту
У підсумку жоден українець не потрапив до залікової зони. Віталій Мандзин фінішував 41-м, зупинившись за крок від очок.
До гонки переслідування також кваліфікувався Дмитро Підручний, який посів 59-те місце.
Перемога Самуельссона
Переможцем чоловічого спринту став швед Себастьян Самуельссон. Він майже на 18 секунд випередив лідера загального заліку Томмазо Джакомеля.
Для Самуельссона ця перемога стала першою в особистих гонках поточного сезону Кубка світу.
Кубок світу з біатлону. Рупольдинг. Спринт (чоловіки):
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 21:53.8
- Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +17.6
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +34.1
- Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) +41.2
- Ерік Перро (Франція, 1+0) +42.2
- Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +45.8
...
- 41. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:48.4
- 59. Дмитро Підручний (Україна, 0+2) +2:12.2
- 63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:19.5
- 72. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:33.9
- 81. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:47.7