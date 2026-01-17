Украина с двумя участниками персьюта: итоги спринта Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Спринт перед олимпийской паузой

Мужской спринт стал единственной гонкой этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, которую провели в предпоследний день соревнований.

На старт вышли пять представителей Украины, среди них Тарас Лесюк, который не участвовал в предыдущем этапе в Оберхофе.

Эта гонка была последней в календаре перед Олимпийскими играми-2026 и должна была повлиять на промежуточные позиции в зачете Кубка наций, где Украина после 17-го места в эстафете опустилась на 12-ю строчку.

Результаты украинцев в спринте

Как и накануне женская команда, мужская сборная Украины осталась вне зачетной зоны.

Лучший результат среди сине-желтых показал Виталий Мандзин, однако два круга штрафа не позволили ему финишировать в топ-40.

Дмитрий Пидручный чисто отработал лежку, но допустил два промаха на стрельбе стоя и по итогам уступил Мандзину.

Единственным украинцем без штрафных кругов стал Антон Дудченко, впрочем, по скорости на дистанции он проиграл партнерам по команде, опередив лишь Тараса Лесюка, который завершил спринт с двумя промахами.

Кто пробился в персьют

В итоге ни один украинец не попал в зачетную зону. Виталий Мандзин финишировал 41-м, остановившись в шаге от очков.

В гонку преследования также квалифицировался Дмитрий Пидручный, который занял 59-е место.

Победа Самуэльссона

Победителем мужского спринта стал швед Себастьян Самуэльссон. Он почти на 18 секунд опередил лидера общего зачета Томмазо Джакомеля.

Для Самуэльссона эта победа стала первой в личных гонках текущего сезона Кубка мира.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Спринт (мужчины):

Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) 21:53.8 Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +17.6 Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +34.1 Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) +41.2 Эрик Перро (Франция, 1+0) +42.2 Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +45.8

...