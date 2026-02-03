Україна домінувала на Кубку світу з парабіатлону: команда готова до Паралімпіади

Сезон Кубка світу з парабіатлону добіг кінця напередодні березневих Паралімпійських ігор. Українська команда завершила змагання з 31 нагородою та низкою яскравих подіумів у різних класах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Ключові результати

Цьогорічний розіграш Кубка світу складався з трьох основних етапів. Українська команда пропустила другий старт у німецькому Нотшраї, проте продемонструвала високу результативність на змаганнях у канадському Кенморі та польському Якушице.

Загалом на п'єдестал пошани протягом сезону піднімалися 12 представників України. Шестеро наших спортсменів здобували золоті нагороди.

Традиційно боротьба тривала у трьох категоріях: серед атлетів, що змагаються сидячи, стоячи та з порушеннями зору.

Абсолютний тріумф Тараса Радя

Головним героєм сезону став 26-річний Тарас Радь. Спортсмен, який виступає у класі сидячи, показав стовідсотковий результат на етапі в Польщі, вигравши всі три дисципліни: спринт, гонку переслідування та індивідуальну гонку.

Сумарно на рахунку лідера збірної шість подіумів, включаючи три бронзові нагороди канадського етапу.

Яскравим епізодом став також чоловічий спринт у Якушице (клас з порушеннями зору), де українці окупували весь п'єдестал.

Максим Мурашковський став першим, Олександр Казік завоював "срібло", а Ярослав Решетинський посів третє місце.

Повний список медалей збірної України у сезоні 2025/26

Етап 1: Кенмор (Канада)

"Золото": Анатолій Ковалевський (спринт), Олександр Казік (переслідування).

Анатолій Ковалевський (спринт), Олександр Казік (переслідування). "Срібло": Сергій Романюк (двічі), Людмила Ляшенко (двічі), Ярослав Решетинський, Григорій Вовчинський, Олександра Кононова, Олександр Казік.

Сергій Романюк (двічі), Людмила Ляшенко (двічі), Ярослав Решетинський, Григорій Вовчинський, Олександра Кононова, Олександр Казік. "Бронза": Тарас Радь (тричі), Олександра Кононова, Богдана Конашук.

Етап 3: Якушице (Польща)

"Золото": Тарас Радь (тричі), Максим Мурашковський, Сергій Романюк, Олександра Кононова.

Тарас Радь (тричі), Максим Мурашковський, Сергій Романюк, Олександра Кононова. "Срібло": Серафим Драгун, Ірина Буй, Олександр Казік, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинський.

Серафим Драгун, Ірина Буй, Олександр Казік, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинський. "Бронза": Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Людмила Ляшенко, Олександр Казік, Максим Мурашковський.

Підготовка до Паралімпійських ігор

Виступи на Кубку світу стали фінальним етапом підготовки до головних стартів чотириріччя. Паралімпійські змагання з біатлону пройдуть 7-8 та 13 березня.

У межах турніру буде розіграно 18 комплектів медалей, де українська збірна традиційно вважається одним із фаворитів загального заліку.