Україна домінувала на Кубку світу з парабіатлону: команда готова до Паралімпіади
Сезон Кубка світу з парабіатлону добіг кінця напередодні березневих Паралімпійських ігор. Українська команда завершила змагання з 31 нагородою та низкою яскравих подіумів у різних класах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Ключові результати
Цьогорічний розіграш Кубка світу складався з трьох основних етапів. Українська команда пропустила другий старт у німецькому Нотшраї, проте продемонструвала високу результативність на змаганнях у канадському Кенморі та польському Якушице.
Загалом на п'єдестал пошани протягом сезону піднімалися 12 представників України. Шестеро наших спортсменів здобували золоті нагороди.
Традиційно боротьба тривала у трьох категоріях: серед атлетів, що змагаються сидячи, стоячи та з порушеннями зору.
Абсолютний тріумф Тараса Радя
Головним героєм сезону став 26-річний Тарас Радь. Спортсмен, який виступає у класі сидячи, показав стовідсотковий результат на етапі в Польщі, вигравши всі три дисципліни: спринт, гонку переслідування та індивідуальну гонку.
Сумарно на рахунку лідера збірної шість подіумів, включаючи три бронзові нагороди канадського етапу.
Яскравим епізодом став також чоловічий спринт у Якушице (клас з порушеннями зору), де українці окупували весь п'єдестал.
Максим Мурашковський став першим, Олександр Казік завоював "срібло", а Ярослав Решетинський посів третє місце.
Повний список медалей збірної України у сезоні 2025/26
Етап 1: Кенмор (Канада)
- "Золото": Анатолій Ковалевський (спринт), Олександр Казік (переслідування).
- "Срібло": Сергій Романюк (двічі), Людмила Ляшенко (двічі), Ярослав Решетинський, Григорій Вовчинський, Олександра Кононова, Олександр Казік.
- "Бронза": Тарас Радь (тричі), Олександра Кононова, Богдана Конашук.
Етап 3: Якушице (Польща)
- "Золото": Тарас Радь (тричі), Максим Мурашковський, Сергій Романюк, Олександра Кононова.
- "Срібло": Серафим Драгун, Ірина Буй, Олександр Казік, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинський.
- "Бронза": Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Людмила Ляшенко, Олександр Казік, Максим Мурашковський.
Підготовка до Паралімпійських ігор
Виступи на Кубку світу стали фінальним етапом підготовки до головних стартів чотириріччя. Паралімпійські змагання з біатлону пройдуть 7-8 та 13 березня.
У межах турніру буде розіграно 18 комплектів медалей, де українська збірна традиційно вважається одним із фаворитів загального заліку.
