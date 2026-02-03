ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна домінувала на Кубку світу з парабіатлону: команда готова до Паралімпіади

Вівторок 03 лютого 2026 09:34
UA EN RU
Україна домінувала на Кубку світу з парабіатлону: команда готова до Паралімпіади Тарас Радь (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

Сезон Кубка світу з парабіатлону добіг кінця напередодні березневих Паралімпійських ігор. Українська команда завершила змагання з 31 нагородою та низкою яскравих подіумів у різних класах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Ключові результати

Цьогорічний розіграш Кубка світу складався з трьох основних етапів. Українська команда пропустила другий старт у німецькому Нотшраї, проте продемонструвала високу результативність на змаганнях у канадському Кенморі та польському Якушице.

Загалом на п'єдестал пошани протягом сезону піднімалися 12 представників України. Шестеро наших спортсменів здобували золоті нагороди.

Традиційно боротьба тривала у трьох категоріях: серед атлетів, що змагаються сидячи, стоячи та з порушеннями зору.

Абсолютний тріумф Тараса Радя

Головним героєм сезону став 26-річний Тарас Радь. Спортсмен, який виступає у класі сидячи, показав стовідсотковий результат на етапі в Польщі, вигравши всі три дисципліни: спринт, гонку переслідування та індивідуальну гонку.

Сумарно на рахунку лідера збірної шість подіумів, включаючи три бронзові нагороди канадського етапу.

Яскравим епізодом став також чоловічий спринт у Якушице (клас з порушеннями зору), де українці окупували весь п'єдестал.

Максим Мурашковський став першим, Олександр Казік завоював "срібло", а Ярослав Решетинський посів третє місце.

Повний список медалей збірної України у сезоні 2025/26

Етап 1: Кенмор (Канада)

  • "Золото": Анатолій Ковалевський (спринт), Олександр Казік (переслідування).
  • "Срібло": Сергій Романюк (двічі), Людмила Ляшенко (двічі), Ярослав Решетинський, Григорій Вовчинський, Олександра Кононова, Олександр Казік.
  • "Бронза": Тарас Радь (тричі), Олександра Кононова, Богдана Конашук.

Етап 3: Якушице (Польща)

  • "Золото": Тарас Радь (тричі), Максим Мурашковський, Сергій Романюк, Олександра Кононова.
  • "Срібло": Серафим Драгун, Ірина Буй, Олександр Казік, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинський.
  • "Бронза": Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Людмила Ляшенко, Олександр Казік, Максим Мурашковський.

Підготовка до Паралімпійських ігор

Виступи на Кубку світу стали фінальним етапом підготовки до головних стартів чотириріччя. Паралімпійські змагання з біатлону пройдуть 7-8 та 13 березня.

У межах турніру буде розіграно 18 комплектів медалей, де українська збірна традиційно вважається одним із фаворитів загального заліку.

Також читайте про те, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.

Крім того, збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах
Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом