Украина доминировала на Кубке мира по парабиатлону: команда готова к Паралимпиаде

Сезон Кубка мира по парабиатлону подошел к концу накануне мартовских Паралимпийских игр. Украинская команда завершила соревнования с 31 наградой и рядом ярких подиумов в разных классах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Ключевые результаты

Нынешний розыгрыш Кубка мира состоял из трех основных этапов. Украинская команда пропустила второй старт в немецком Нотшрае, однако продемонстрировала высокую результативность на соревнованиях в канадском Кенморе и польском Якушице.

Всего на пьедестал почета в течение сезона поднимались 12 представителей Украины. Шестеро наших спортсменов получали золотые награды.

Традиционно борьба продолжалась в трех категориях: среди атлетов, которые соревнуются сидя, стоя и с нарушениями зрения.

Абсолютный триумф Тараса Радя

Главным героем сезона стал 26-летний Тарас Радь. Спортсмен, выступающий в классе сидя, показал стопроцентный результат на этапе в Польше, выиграв все три дисциплины: спринт, гонку преследования и индивидуальную гонку.

Суммарно на счету лидера сборной шесть подиумов, включая три бронзовые награды канадского этапа.

Ярким эпизодом стал также мужской спринт в Якушице (класс с нарушениями зрения), где украинцы оккупировали весь пьедестал.

Максим Мурашковский стал первым, Александр Казик завоевал "серебро", а Ярослав Решетинский занял третье место.

Полный список медалей сборной Украины в сезоне 2025/26

Этап 1: Кенмор (Канада)

"Золото": Анатолий Ковалевский (спринт), Александр Казик (преследование).

Анатолий Ковалевский (спринт), Александр Казик (преследование). "Серебро": Сергей Романюк (дважды), Людмила Ляшенко (дважды), Ярослав Решетинский, Григорий Вовчинский, Александра Кононова, Александр Казик.

Сергей Романюк (дважды), Людмила Ляшенко (дважды), Ярослав Решетинский, Григорий Вовчинский, Александра Кононова, Александр Казик. "Бронза": Тарас Радь (трижды), Александра Кононова, Богдана Конашук.

Этап 3: Якушице (Польша)

"Золото": Тарас Радь (трижды), Максим Мурашковский, Сергей Романюк, Александра Кононова.

Тарас Радь (трижды), Максим Мурашковский, Сергей Романюк, Александра Кононова. "Серебро": Серафим Драгун, Ирина Буй, Александр Казик, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинский.

Серафим Драгун, Ирина Буй, Александр Казик, Людмила Ляшенко, Ярослав Решетинский. "Бронза": Григорий Вовчинский, Ярослав Решетинский, Людмила Ляшенко, Александр Казик, Максим Мурашковский.

Подготовка к Паралимпийским играм

Выступления на Кубке мира стали финальным этапом подготовки к главным стартам четырехлетия. Паралимпийские соревнования по биатлону пройдут 7-8 и 13 марта.

В рамках турнира будет разыграно 18 комплектов медалей, где украинская сборная традиционно считается одним из фаворитов общего зачета.