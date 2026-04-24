UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Україна домінує у Європі: такого тріумфу в жіночій боротьбі не бачили останні чотири роки

23:05 24.04.2026 Пт
2 хв
Золотий склад збірної підтвердив статус, проте одна нагорода стала справжньою сенсацією
aimg Катерина Урсатій
Марія Винник (фото: ukrwrestling.com.ua)

Жіноча збірна України з вільної боротьби продемонструвала феноменальний результат на чемпіонаті Європи-2026. Наші спортсменки здобули вісім нагород, що дозволило команді вдесяте в історії очолити загальний залік.

Про результати збірної України - повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Про Ольгу Харлан знімуть фільм: спортивна драма покаже боротьбу і протидію РФ

Домінування на килимі: шість золотих медалей

Українська жіноча команда приїхала на турнір у максимальному складі, представивши учасниць у всіх десяти вагових категоріях.

Результат виявився вражаючим: шість українок піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Зокрема, свої статуси підтвердили титуловані борчині: Оксана Лівач (до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

Також золотий успіх святкували Марія Винник, Марія Єфремова, Ірина Коляденко та Надія Соколовська.

Окрім золотого "всідання", скарбничку збірної поповнили срібна нагорода Лілії Маланчук та бронза Соломії Винник.

Загалом "синьо-жовті" набрали 193 бали, що забезпечило впевнену перемогу в командному рейтингу.

Українки утримують звання найсильніших на континенті вже чотири роки поспіль, не віддаючи лідерство з 2022 року.

Загальнокомандний успіх України

Завдяки потужному виступу жінок, Україна наразі посідає перше місце в загальному медальному заліку всього чемпіонату Європи.

На даний момент в активі нашої держави 11 нагород. Вагомий внесок у цей результат зробили і представники греко-римського стилю. Бронзовими призерами першості стали:

  • Ярослав Фільчаков (вагова категорія до 87 кг)

  • Владлен Козлюк (вагова категорія до 97 кг)

  • Михайло Вишнивецький (вагова категорія до 130 кг)

Повний список медалісток Євро-2026 (вільна боротьба):

  • "Золото": Оксана Лівач, Марія Єфремова, Марія Винник, Ірина Коляденко, Надія Соколовська, Анастасія Алпєєва
  • "Срібло": Лілія Маланчук
  • "Бронза": Соломія Винник

Турнір, що проходив з 20 по 26 квітня, вчергове підтвердив статус України як однієї з провідних держав у світі спортивної боротьби.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збірна України