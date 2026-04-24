Украина доминирует в Европе: такого триумфа в женской борьбе не видели последние четыре года

23:05 24.04.2026 Пт
2 мин
Золотой состав сборной подтвердил статус, однако одна награда стала настоящей сенсацией
aimg Екатерина Урсатий
Мария Винник (фото: ukrwrestling.com.ua)

Женская сборная Украины по вольной борьбе продемонстрировала феноменальный результат на чемпионате Европы-2026. Наши спортсменки добыли восемь наград, что позволило команде в десятый раз в истории возглавить общий зачет.

Доминирование на ковре: шесть золотых медалей

Украинская женская команда приехала на турнир в максимальном составе, представив участниц во всех десяти весовых категориях.

Результат оказался впечатляющим: шесть украинок поднялись на высшую ступень пьедестала.

В частности, свои статусы подтвердили титулованные борцы: Оксана Ливач (до 50 кг) и Анастасия Алпеева (до 76 кг).

Также золотой успех праздновали Мария Винник, Мария Ефремова, Ирина Коляденко и Надежда Соколовская.

Кроме золотого "уседания", копилку сборной пополнили серебряная награда Лилии Маланчук и бронза Соломии Винник.

В целом "сине-желтые" набрали 193 балла, что обеспечило уверенную победу в командном рейтинге.

Украинки удерживают звание сильнейших на континенте уже четыре года подряд, не отдавая лидерство с 2022 года.

Общекомандный успех Украины

Благодаря мощному выступлению женщин, Украина сейчас занимает первое место в общем медальном зачете всего чемпионата Европы.

На данный момент в активе нашего государства 11 наград. Весомый вклад в этот результат сделали и представители греко-римского стиля. Бронзовыми призерами первенства стали:

  • Ярослав Фильчаков (весовая категория до 87 кг)

  • Владлен Козлюк (весовая категория до 97 кг)

  • Михаил Вишнивецкий (весовая категория до 130 кг)

Полный список медалисток Евро-2026 (вольная борьба):

  • "Золото": Оксана Ливач, Мария Ефремова, Мария Винник, Ирина Коляденко, Надежда Соколовская, Анастасия Алпеева
  • "Серебро": Лилия Маланчук
  • "Бронза": Соломия Винник

Турнир, проходивший с 20 по 26 апреля, в очередной раз подтвердил статус Украины как одного из ведущих государств в мире спортивной борьбы.

Больше по теме:
Сборная Украины